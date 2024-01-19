Мальчика с бабушкой нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы

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Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, квартиру проверили сотрудники экстренных служб наряду с коллегами из службы газового хозяйства Мосгаз. Прокуратура вхяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее трехлетний мальчик в Красноярском крае погиб от пересоленных в 100 раз котлет. Его родители приготовили колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Чтобы сохранить цвет и продлить срок годности колбасы отец погибшего использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания.