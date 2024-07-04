Мальчик в Краснодаре застрял в лифте, справив нужду на кнопки

Группа мужчин взломала дверь в тамбур и ворвалась в квартиру дома на Зацепском валу в московском районе Замоскворечье, чтобы выселить из помещения женщину Евгению с тремя детьми, муж которой сейчас принимает участие в специальной военной операции. В беседе с 360.ru она пояснила, что напавшими оказались коллекторы, которых нанял новый «собственник».

Она добавила, что завтра к ней приедут ставить над дверью камеру, чтобы заснять поведение коллекторов.

Евгения поделилась с 360.ru судебными документами. Из них следует, что через полгода после смерти одинокой и бездетной собственницы у нее появилась внучка, которая через нотариуса получила свидетельство о праве на наследство, включая квартиру.

Менее чем через месяц новая владелица на основании договоров дарения и купли-продажи долей передала право на недвижимость новому собственнику, который также через месяц продал квартиру новой владелице через сайт объявлений.

Собеседница добавила, что коллекторы ее в покое не оставили. Сегодня возглавлявший группу нападавших позвонил ей по телефону и начал угрожать ей и ее детям убийством.

Она добавила, что кроме иска в суд, новая якобы владелица квартиры уже писала на нее заявление в прокуратуру, в котором назвала семью маргинальной. Но когда сотрудники надзорного ведомства приехали к ней домой, то сразу сказали, что им тут делать нечего. Теперь остается только ждать результатов экспертизы документов и решения суда.

В конце июня суд Москвы приговорил к четырем годам колонию участницу мошеннической группы, которая продала чужую четырехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Настоящая владелица давно жила за границей, чем и воспользовалась злоумышленница. Она загримировалась и получила новый паспорт на имя собственницы, а после оформила сделку на продажу квартиры.

Собеседница пояснила, что изначально квартира принадлежала одинокой пенсионерке, которая предоставила ей недвижимость по договору безвозмездной аренды. Но в 2023 году бабушка умерла. Никаких родственников и детей у владелицы дома не было.

По словам Евгении, она ждала и планировала заключить новый договор аренды с властями города, которому переходила квартира одинокой пенсионерки, но у недвижимости оказались новые хозяева.

«Через полгода появились новые собственники, сначала одни, потом вторые. За шесть месяцев появились три человека. Сначала они просто приходили с участковым. Подали в суд иск о выселении меня и моей семьи, но суд оставил его без движения» - пояснила Евгения.

Она добавила, что три дня назад в квартиру ворвались восемь мужчин. В тот момент в помещении находились трое детей с бабушкой.

«Я приехала через 15 минут и вызвала полицию. Нас всех забрали и допросили. Полицейские заявили, что в документах на квартиру присутствуют мошеннические действия. Меня оставили в квартире, а им сказали, что приближаться они могут только после решения суда и проверки документов на экспертизе», - поделилась Евгения.