10 сентября 2024, 21:26

Мальчик в Челябинске почувствовал себя плохо, ушел с урока и пропал

РИА «Новости»
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В Челябинске 10-летний мальчик пропал по пути из школы домой. Он отпросился с уроков из-за плохого самочувствия. Спустя время ребенка нашли целым и невредимым, сообщила Ura.ru пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области.

«Мальчик найден. Противоправных действий в отношении него не совершено», - сказал представитель полиции.

Учащийся школы № 124 пропал днем 10 сентября. Он почувствовал себя плохо и ушел домой, забыв телефон в классе. Родителя подали заявление в полицию Калининского района.

Челябинцы распространили в соцсетях призыв о помощи и приметы ребенка - 10-летний мальчик надел синие брюки, черные туфли, белую рубашку, темно-зеленую куртку. К поисковой операции подключились волонтеры, экипажи ДПС и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

В Якутии 6 сентября потерялся трехлетний мальчик, сообщили «Известия». Он ушел со двора дома в селе Жемкон. В тот же день волонтеры нашли ребенка в лесу в 800 метрах от населенного пункта.

Дети МВД РФ Челябинск Полиция
10 сентября 2024, 21:30
ФСБ нагрянула с обысками в УСБ петербургского ГУ МВД
РИА «Новости»
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками в кабинет Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщило 47.news.

По данным издания, оперативные мероприятия провели днем 10 сентября. Следствие возбудило уголовное дело, его оперативное сопровождение передали сотрудникам Службы «М», курирующим правоохранительную систему регионального ФСБ.

Предположительно, оперативники провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанном с земельной сделкой в Ленинградской области. Фигурантами дела стали три человека.

Ранее в Подмосковье арестовали получивших деньги из регионального бюджета в рамках программы по развитию экотуризма предпринимателей. Их обвинили в мошенничестве и арестовали.

Санкт-Петербург Уголовное дело Ленинградская область ФСБ
10 сентября 2024, 12:56
Огонь вспыхнул на стройке на западе Москвы
РИА «Новости»
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На западе Москвы на стройке произошло возгорание. Огонь охватил территорию возводимого 17-этажного здания. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Строительный объект расположен на улице Василисы Кожиной. Там Загорелся забор и стройматериалы, уточнил собеседник 360.ru.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, уточнил источник. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

В начале сентября произошел пожар на этом этаже здания Всероссийского государственного университета кинематографии. Площадь возгорания составила 40 «квадратов». Огонь охватил стеллажи, мебель и оборудование, людей эвакуировали.

Пожары Москва
10 сентября 2024, 04:56
Обломки БПЛА попали в жилую многоэтажку в Раменском
Freepik
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Жители городского округа Раменское сообщили, что обломки одного из беспилотников попали в жилую многоэтажку, на месте падения заметили пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожары Беспилотники
09 сентября 2024, 15:25
Восемь человек, включая детей, пострадали в ДТП в Пермском крае
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Пермском крае, в котором пострадали восемь человек, включая пятерых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 8 сентября водитель автобуса перевозил 12 воспитанников спортшколы, тренера и двух сопровождающих из Березников в Чайковский. Не доехав до конечной точки, на гравийной дороге он потерял управление и врезался в автогрейдер, ехавший в попутном направлении.

Всех пострадавших госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, опрашивают потерпевших и свидетелей.

Ранее в Кузбассе автомобиль скорой помощи столкнулся с автобусом , пострадали шесть человек, включая ребенка.

Пермский край Дети ДТП Автобусы Следственный комитет России

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