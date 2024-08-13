13 августа 2024, 00:45

Мальчик умер после езды на самокате в Петербурге

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Петербурге скончался мальчик, который получил тяжелые травмы при прогулке на самокате. Об этом сообщило 47news.

По данным издания, петербургские врачи месяц пытались спасти жизнь 11-летнего ребенка. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с обширной гематомой головного мозга.

Серьезные травмы мальчик получил 15 июля на Набережной улице в поселке Дубровка, когда катался там на самокате. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина за рулем иномарки сбила 10-летнего школьника на проспекте Ленина в Кронштадте. Ребенок пересекал проезжую часть с самокатом. Пострадавшего госпитализировали.

В Москве водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе многоэтажного дома. Мужчина скрылся с места происшествия.

Санкт-Петербург Дети Врачи Школьники Иномарки Водители Москва
13 августа 2024, 00:55
Звуки взрыва напугали жителей Екатеринбурга
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Звуки взрыва услышали в Екатеринбурге. По словам очевидцев из разных концов города видно сильный пожар, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, недалеко от улицы Металлургов был слышен громкий взрыв, после этого появились языки пламени. Зарево от пожара и дым можно увидеть за несколько километров.

К месту ЧП направились сотрудники МЧС. В данный момент официальной информации о произошедшем не поступало.

Взрывы Екатеринбург
12 августа 2024, 23:32
Самолет без колеса приземлился в Ульяновской области
Читайте нас в: Google Новости
В Ульяновской области у самолета Diamond DA-40 во время учебного полета при взлете отвалилось колесо от стойки шасси. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, происшествие случилось на аэродроме Солдатская Ташла, расположенном рядом с поселком Красный Гуляй. В этот момент на борту находились инструктор и курсант. Экипаж совершил аварийную посадку после выработки топлива.

Правоохранители проверят обстоятельства ЧП на аэродроме. Также на место происшествия выезжал старший помощник Ульяновского транспортного прокурора.

Ранее легкомоторный самолет рухнул в Карачаево-Черкессии. Воздушное судно потерпело крушение недалеко от Медового водопада, погибли два человека.

СК возбудил уголовное дело.

В Волгоградской области во время тренировочного полета упал бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета успел катапультироваться.

Уголовное дело Топливо Самолеты
12 августа 2024, 22:12
Интернет-подруга заставила девочку на Кубани зарезать котенка
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На востоке Краснодарского края девочку-подростка заподозрили в жестоком обращении с котенком. Она заявила, что убила животное ради новой интернет-подруги, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Видео издевательств над котенком появилось в соцсетях, один из зрителей обратился в полицию. В ролике девочка убила животное ножом. Сотрудники отдела МВД России по Белоглинскому району устроили проверку и вычислили подозреваемую. Ею оказалась 14-летняя школьница.

«По словам ребенка, совершить убийство ей приказала интернет-подруга, с которой она познакомилась ранее в социальной сети, в знак дружбы и преданности», - сообщила пресс-служба МВД.

Жители Дмитрова, в отличие от кубанских подростков, спасли найденное на улице животное. Они наткнулись около Сретенского храма на израненного бобра и отнесли его ветеринарам.

Уголовное дело Убийства МВД РФ Животные Краснодарский край Кошки
12 августа 2024, 21:48
Пустой автомобиль сбил группу детей во Владимире
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Пустой автомобиль врезался в игравших на тротуаре детей во Владимире. В больнице оказались семеро несовершеннолетних, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, днем 12 августа припаркованный на улице Мира Chevrolet Lacetti внезапно сдвинулся с места и поехал. Водители в этот момент в салоне не было.

Набрав скорость, иномарка выехала на тротуар, где играли дети семи-восьми лет. От наезда пострадали не менее семи детей. Их доставили в больницу для осмотра. Сейчас водителя автомобиля разыскивают. Также полицейские выясняют, как машина поехала сама.

Ранее женщина и ее двухлетний сын попали под колеса машины , заехавшей во двор поликлиники в городском округе Подольск. Мать и ребенка госпитализировали с травмами. Против водителя завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

Дети Больницы Машины Водители

Новости по теме