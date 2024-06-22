Мальчик пытался спасти котенка и застрял на дереве в Москве

«Местные жители начали вызвать сотрудников МЧС, чтобы снять котенка, но никто не приехал. Тогда полез мальчик и застрял», - отметил он.

Информация поступила в экстренные службы 21:36. По предварительным данным, ребенок забрался на высоту в шесть метров. Спасатели выехали на место происшествия на север Москвы.

Похожий случай произошел в Щелкове.

Девушка попыталась снять кота с дерева, а вот спускалась уже с помощью спасателей.

До этого операцию по спасению кота развернули на колокольне храма Воскресения Словущего в Подмосковье. Животное провело на морозе более 12 часов. Его спустил на землю житель Коломны.