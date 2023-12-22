22 декабря 2023, 04:50

Мальчик пропал по дороге в школу в Новосибирске

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Полиция и волонтеры ищут 11-летнего ребенка в Новосибирске. В четверг, 21 декабря, ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» по Новосибирской области на своей странице «Вконтакте».

По информации отряда, у ребенка светло-русые волосы, карие глаза, рост 135 сантиметров и худощавое телосложение. В момент исчезновения мальчик был одет в черный пуховик, брюки, сапоги и серую шапку. На спине у ребенка был темно-серый рюкзак.

В начале декабря стало известно, что 13-летний подросток пропал в Центральном административном округе в Тюмени. К его поискам приступили полицейские и волонтеры. По данным СМИ, школьник пропадает не в первый раз. В мае он ушел из дома и не вернулся - ребенка нашли через несколько дней. В ноябре история повторилась.

Дети Школы
22 декабря 2023, 01:35
Ребенок взорвал петарду и остался без пальцев
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Девятилетний мальчик лишился пальцев руки из-за взрыва петарды в Кабардино-Балкарии. Следователи возбудили уголовное дело о продаже небезопасной пиротехники. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следователей, опасную петарду ребенок купил в продуктовом магазине в селении Псыгансу Урванского района.

«При использовании приобретенных петард одна из них после активации сразу же взорвалась в руке мальчика, в результате чего ему была причинена взрывная травма кисти с отрывом пальцев», - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, петарды были неисправны, а продавец не имел права продавать пиротехнику несовершеннолетнему. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье продавцу грозит до шести лет лишения свободы.

В четверг, 21 декабря, врачи Мытищинской больницы провели операцию молодому человеку, пострадавшему от взрыва петарды. У врачей было всего несколько часов, чтобы сохранить кисть 20-летнему пациент у. Операция прошла успешно.

Дети Больницы Следственный комитет России
22 декабря 2023, 01:18
Двое взрослых и трое детей погибли при ДТП в Ростовской области
РИА «Новости»
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Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП на трассе в Ростовской области. Легковушка Volkswagen Polo столкнулась с грузовиком MAN. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла вечером в четверг, 21 декабря на 153-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу прямо перед грузовиком.

В результате аварии на месте погибли водитель легкового автомобиля, пассажир 1991 года рождения и двое несовершеннолетних пассажиров: 2013 и 2015 годов рождения. Еще одну пассажирку 2009 года рождения доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Во вторник, 19 декабря, похожая авария произошла на трассе «Иртыш» в Лебяжьевском округе Курганской области. Легковой автомобиль Reno Logan выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру Sitrak. В результате ДТП погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки.

ДТП Машины
21 декабря 2023, 23:18
Силовики ворвались в клуб Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов ворвались в клуб Mutabor после откровенной вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Силовики сорвали начало второй части мероприятия, устроенной для «простых смертных». Любой желающий мог приобрести на нее билеты, но дресс-кода оставили все тот же - максимальное оголение тела.

По информации канала, в заведение никого не пускают, вечеринка фактически сорвана.

Правоохранители приступили к просмотру камер видеонаблюдения. Предположительно, ищут доказательства пропаганды ЛГБТ* среди посетителей клуба.

Толпа фанатов Ивлеевой собралась у клуба. Там же дежурит скорая помощь, но неизвестно, зачем вызвали бригаду медиков.

Ранее Ксения Собчак оправдалась за участие в скандальной «голой» вечеринке у блогера Насти Ивлеевой. Телеведущая отреагировала на критику, заявив, что каждый вправе сам решать, в каких мероприятиях и в каком виде участвовать. Собчак добавила, что мир несправедлив, поэтому всегда так будет, что где-то гибнут люди или голодают люди, а в другом кто-то веселится и пьет шампанское.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

ЛГБТ Полиция Анастасия Ивлеева
21 декабря 2023, 22:36
«Ушли в истерике». Дед Мороз сорвался с 24 этажа на детском празднике в Челябинске
Unsplash
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Детский праздник в Челябинске закончился несчастным случаем. Промышленный альпинист хотел эффектно спуститься к детям из окна многоэтажки, но сорвался и разбился насмерть. Очевидцы рассказали «360», как это произошло.

Во дворе дома на улице Лесопарковой в Челябинске жильцы устроили детский праздник. К ним на площадку прямо из окна многоэтажки должен был спуститься Дедушка Мороз. Но что-то пошло не так, и 25-летний промышленный альпинист в костюме зимнего волшебника сорвался с 24 этажа на глазах у детей. Предположительно, он перепутал веревки. В результате падения мужчина погиб.

«Был праздник. У меня муж с сыном там были. Много там свидетелей было и детей в том числе. Сейчас никто ничего не знает, почему он сорвался. У нас в доме окна моют альпинисты - и ни разу ни одного ЧП», - рассказала одна из жительниц дома.

По словам другого очевидца, большинство детей не поняли, что случилось.

«Мой сын не понял ничего. У кого-то поняли - в истерике ушли. Все родители, естественно, в шоке», - рассказал он.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, на месте работают следователи.

В мае 2023 года промышленный альпинист упал с 10 этажа небоскреба «Москва-Сити». Во время падения он пробил спиной стеклянный купол второго этажа и приземлился на козырек. Это спасло ему жизнь.

Челябинск Дед Мороз

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