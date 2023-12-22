Мальчик пропал по дороге в школу в Новосибирске

По информации отряда, у ребенка светло-русые волосы, карие глаза, рост 135 сантиметров и худощавое телосложение. В момент исчезновения мальчик был одет в черный пуховик, брюки, сапоги и серую шапку. На спине у ребенка был темно-серый рюкзак.

В начале декабря стало известно, что 13-летний подросток пропал в Центральном административном округе в Тюмени. К его поискам приступили полицейские и волонтеры. По данным СМИ, школьник пропадает не в первый раз. В мае он ушел из дома и не вернулся - ребенка нашли через несколько дней. В ноябре история повторилась.