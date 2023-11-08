08 ноября 2023, 03:44

Мальчик нашел скелет с документами на имя рецидивиста в Серпухове

Freepik
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Ученик четвертого класса в Серпухове нашел скелет с рюкзаком, одеждой и документами человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщил Пятый канал.

Мальчик после уроков ждал родителей и решил прогуляться рядом с заброшенной веткой железной дороги, наткнулся на человеческие костные останки. Парнишка вернулся в школу и рассказал об этом сотруднику службы безопасности.

Правоохранители начали проверку. В ходе осмотра полицейские обнаружили комплект одежды с обувью, старый мобильный телефон, банковские карты и медицинские документы на имя 49-летнего мужчины. Позже стало известно, что умершего разыскивали с июня 2023 года за уклонение от назначенных судом принудительных работ по инициативе ФСИН.

Как мужчина оказался на заброшенных путях и причину его гибели установят правоохранители. Уже известно, что смерть, не была насильственной. Точные причины и все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее охранник одного из университетов в Санкт-Петербурге обнаружил труп на территории учреждения. Тело мужчины привязали шнурком к ограде.

Дети Серпухов
08 ноября 2023, 01:26
Грузовик насмерть сбил подростка в Серпухове
РИА «Новости»
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Водитель грузовика сбил 17-летнего подростка в Серпухове. Юноша получил смертельные травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в городе Серпухов, в котором погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело», - указали в сообщении.

По предварительной версии, 7 ноября около 08:20 у одного из домов на улице Екатерины Дашковой водитель, управляя грузовым автомобилем, наехал на подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП юношу доставили в больницу, где он скончался.

Следователи завели в отношении 33-летнего мужчины уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В минувший вторник водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода на внешней стороне 82-го километра МКАД. Источник «360» сообщил, что в результате наезда погиб человек.

ДТП Серпухов
08 ноября 2023, 01:21
Суд арестовал любовника утонувшей в Неве медсестры
РИА «Новости»
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Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Сухроба Рахимова — водителя автомобиля Mercedes, в котором утонула беременная женщина. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Сухроба Рахимова - водителя автомобиля Mercedes, в котором утонула беременная женщина. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Рахимов пробудет под стражей до 5 января 2024 года. Его обвиняют в части третьей статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее Рахимов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе, при перевозке людей.

Вечером в воскресенье, 5 ноября, Сухроб Рахимов поставил машину с пассажиркой на берегу Невы и вышел покурить. При этом водитель не зафиксировал автомобиль стояночным тормозом, из-за чего он начал скатываться в реку.

Пассажирка не успела выбраться из машины и утонула.

Как стало известно, погибшая работала медсестрой в детской поликлинике в Невском районе. Она была замужем и воспитывала четырех детей. На момент трагедии женщина была беременна. Но тот воскресный вечер она проводила не с супругом, а с любовником, по вине которого и погибла.

Санкт-Петербург ДТП
08 ноября 2023, 00:48
Голый мужчина устроил погром в отеле Сочи
Unsplash
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Постоялец отеля в Сочи стал бегать обнаженным по коридорам и громить посуду. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

К правоохранителям за помощью обратилась администратор отеля, который расположен на улице Виноградная. По ее словам, по коридору гостиницы бегал обнаженный мужчина. Дебошир был предположительно пьян, он также стучал в двери, ругался нецензурной бранью и бил посуду.

«Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка и передали молодого человека полицейским для дальнейшего разбирательства», - уточнили в Росгвардии.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пьяный мужчина устроил в магазине погром. Он ранил ножом посетителя и себя. К приезду правоохранителей он сел на пол, начал стучать ногами и рычать. Дебошира задерживали сразу пять сотрудников полиции.

Сочи Росгвардия
07 ноября 2023, 23:52
Грузовик врезался в автомобиль и насмерть сбил пешехода на МКАД
РИА «Новости»
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Водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. ДТП произошло на внешней стороне 82-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода», - указали в сообщении.

В результате дорожного происшествия на МКАД погиб человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным дептранса, движение в районе ДТП незначительно затруднено.

Днем, 7 ноября, грузовой автомобиль перевернулся на проезжую часть на внутренней стороне 52-го километра МКАД.

Накануне авария с грузовиком произошла около Каширы. В результате столкновения четырех автомобилей умер один человек, а шестеро получили ранения.

ДТП Москва 2023

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