Мальчик нашел скелет с документами на имя рецидивиста в Серпухове

Мальчик после уроков ждал родителей и решил прогуляться рядом с заброшенной веткой железной дороги, наткнулся на человеческие костные останки. Парнишка вернулся в школу и рассказал об этом сотруднику службы безопасности.

Правоохранители начали проверку. В ходе осмотра полицейские обнаружили комплект одежды с обувью, старый мобильный телефон, банковские карты и медицинские документы на имя 49-летнего мужчины. Позже стало известно, что умершего разыскивали с июня 2023 года за уклонение от назначенных судом принудительных работ по инициативе ФСИН.

Как мужчина оказался на заброшенных путях и причину его гибели установят правоохранители. Уже известно, что смерть, не была насильственной. Точные причины и все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее охранник одного из университетов в Санкт-Петербурге обнаружил труп на территории учреждения. Тело мужчины привязали шнурком к ограде.