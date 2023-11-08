Мальчик нашел скелет с документами на имя рецидивиста в Серпухове
Ученик четвертого класса в Серпухове нашел скелет с рюкзаком, одеждой и документами человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщил Пятый канал.
Мальчик после уроков ждал родителей и решил прогуляться рядом с заброшенной веткой железной дороги, наткнулся на человеческие костные останки. Парнишка вернулся в школу и рассказал об этом сотруднику службы безопасности.
Правоохранители начали проверку. В ходе осмотра полицейские обнаружили комплект одежды с обувью, старый мобильный телефон, банковские карты и медицинские документы на имя 49-летнего мужчины. Позже стало известно, что умершего разыскивали с июня 2023 года за уклонение от назначенных судом принудительных работ по инициативе ФСИН.
Как мужчина оказался на заброшенных путях и причину его гибели установят правоохранители. Уже известно, что смерть, не была насильственной. Точные причины и все обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее охранник одного из университетов в Санкт-Петербурге обнаружил труп на территории учреждения. Тело мужчины привязали шнурком к ограде.