21 июля 2024, 19:48

Макулатура загорелась в ангаре в Рязани

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Крупное возгорание произошло в ангаре с прессованной бумагой в рязанском поселке Соколовка. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, огромные клубы дыма поднимаются над жилыми зданиями. Информация о возгорании на улице Связи поступила в экстренные службы в 17:16.

По предварительным данным, загорелась прессованная бумага. Данных о пострадавших не поступало.

«Горит макулатура на площади около тысячи квадратных метров», - отметили в МЧС.

В тушении пожара задействовали свыше 30 человек и 10 единиц техники.

Ранее сильный пожар тушили в здании на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
21 июля 2024, 20:06
Число отравившихся детей в санатории Кузбасса достигло 35
РИА «Новости»
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Помощь медиков понадобилась 35 детям в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. У них выявили признаки отравления, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре по железнодорожному транспорту.

По предварительным данным, причиной госпитализации отдыхающих стала норовирусная инфекция.

Дети
21 июля 2024, 20:04
Из-за аварии в Ялте отключились 15 трансформаторных подстанций
Pxhere
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В Ялте произошла авария, из-за которой отключились 15 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил оперштаб Крыма.

Свет частично пропал на семи улицах - Щербака, Строителей, Балаклавской, Володарского, Севастопольской, Заречной и Достоевского.

В оперштабе уточнили, что на устранение аварии уйдет от двух до трех часов.

В ночь на 21 июля в Анапе частично восстановили энергоснабжение, нарушенное жарой и аномальными нагрузками на энергосети. Без света из-за сбоя остались около 17 тысяч жителей курортного города, к 20 июля их число сократилось до 10 тысяч.

В Краснодаре местные жители, оставшись почти на сутки без водоснабжения и электроэнергии, вышли на улицу Краеведа Соловьева и перекрыли движение транспорта. Мэр города Евгений Наумов пообещал, что техническую и питьевую воду будут подвозить до окончания ремонтно-восстановительных работ.

Электричество Крым
21 июля 2024, 19:58
Женщина привела на пляж в Феодосии ребенка со связанными руками
РИА «Новости»
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Отдыхающих на 1-м городском пляже в Феодосии шокировала мать, которая привела с собой ребенка со связанными за спиной руками. По словам очевидцев, мальчик, судя по всему, уже привык к такому отношению. Информацию о случившемся начала проверять прокуратура Крыма.

О странной женщине и ребенке со связанными руками сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Очевидцы случившегося рассказали журналистам, что руки мальчику мать связала тряпкой, причем туго.

«Когда она совершала перевязки, было видно, что кожа у ребенка на руках красно-синяя от частых манипуляций», - поделилась одна из отдыхающих.

Собеседники канала подчеркнули, что другие дети были «в ужасе от происходящего». В общей сложности мать с ребенком провела на пляже полтора часа.

«А мальчик явно настолько привык к таким манипуляциям, что ручки сам назад заводит, чтобы ему связали», - добавили очевидцы.

Отдельно они подчеркнули, что ребенок был очень спокойный. Его мать обсуждать связывание с другими посетителями не стала, отрезав, что сама знает, как воспитывать сына.

«Скорее всего, эта семья из Москвы, в детском санатории „Восход“ в этом году отдыхают особенные детки», - предположила еще одна собеседница канала.

При этом она усомнилась, что такие методы лечения могут назначать специалисты.

Дети Крым
21 июля 2024, 19:07
Пропавшего экс-главу Нижегородского облсуда нашли мертвым в лесу
РИА «Новости»
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Бывший председатель суда Нижегородской области Валерий Воробьев уехал в лес со своей супругой. Впоследствии его нашли мертвым, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

«В ходе поисковых мероприятий с привлечением волонтеров семейную пару нашли. К сожалению, мужчина погиб. Его жену обнаружили живой на другом участке местности», - указали в ведомстве.

Ранее полицейские обратились к местному населению с просьбой помочь в поиске семейной пары. По предварительным данным, 20 июля 86-летние пенсионеры выехали на автомобиле из села Теряево Богородского района. Они отправились в лес в Павловский район и пропали.

Поисково-спасательная группа «Рысь» распространила ориентировку с фотографиями пропавших людей, на которых были бывший председатель областного суда и его супруга. Воробьев занимал этот пост с 1985 до 2005 год.

Тело 14-летнего школьника нашли в болоте Челябинской области. Волонтеры искали его почти неделю.

Суд Пенсионеры Волонтеры МВД РФ

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