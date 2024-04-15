Максимальный паводок спрогнозировали в Илеке с четверга по выходные

«В Илеке мы завтра заканчиваем окончательную подготовку, там объем ожидаемый паводка дает Росгидромет. Профессиональные силы уже сегодня и завтра доперебазируются, потому что мы на конец недели, в четверг, пятницу, в выходные ждем максимальный паводок там», - сказал он.

Глава региона отметил, что в ближайшее время намерен прибыть в Илек.

Ранее Паслер заявил, что на этой неделе начнется активный ремонт дорог в Орске. Специалисты займутся ремонтом трамвайных путей и системы электроснабжения.

За сутки в городе от воды освободилось более 1,4 тысячи жилых домов и 555 приусадебных участков. При этом свыше трех тысяч домов до сих пор подтоплены.