МАК составил итоговый отчет по авиакатастрофе в Шереметьеве в 2019 году

В МАК напомнили, что проект итогового отчета был готов еще в мае 2023 года, однако в течение года с учетом позиции ПАО «Аэрофлот» комиссия провела дополнительные мероприятия, и документ дополнили. Сейчас его рассмотрели все члены комиссии, а представитель авиакомпании подписал проект «с особым мнением».

Отчет переводят на английский язык для отправки в другие страны. Они обязаны подать комментарии к документу в течение 60 дней после его получения.

В результате авиакатастрофы , случившейся 5 мая 2019 года, погибли один член экипажа и 40 пассажиров.