МАК сообщил предварительную причину крушения Ми-8 на Камчатке

Их отчета известно, что в момент аварии стояла низкая облачность, горы были полностью скрыты туманом.

«Отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы», - указали в отчете.

В документе отметили, что командир вертолета не имел допуска к полетам по приборам. Расследование установило, что все последние аварии с вертолетами этой компании происходили из-за ошибок в сложных погодных условиях.

В МАК отметили, что предоставленный отчет является предварительным, расследование продолжается.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» в начале октября по итогам внеплановой проверки на четыре месяца лишилась сертификата на техобслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2. Ространснадзор нашел в компании нарушения законодательства, связанные с порядком хранения авиатехники, поддержанием летной годности воздушных судов и качеством выполнения ТО.