16 октября 2024, 04:27

МАК сообщил предварительную причину крушения Ми-8 на Камчатке

РИА «Новости»
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Плохая погода и неготовность экипажа к полету в тумане могли стать причиной крушения вертолета Ми-8 «Витязь-Аэро» на Камчатке 31 августа. Межгосударственный авиационный комитет составил промежуточный отчет по результатам расследования.

Их отчета известно, что в момент аварии стояла низкая облачность, горы были полностью скрыты туманом.

«Отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы», - указали в отчете.

В документе отметили, что командир вертолета не имел допуска к полетам по приборам. Расследование установило, что все последние аварии с вертолетами этой компании происходили из-за ошибок в сложных погодных условиях.

В МАК отметили, что предоставленный отчет является предварительным, расследование продолжается.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» в начале октября по итогам внеплановой проверки на четыре месяца лишилась сертификата на техобслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2. Ространснадзор нашел в компании нарушения законодательства, связанные с порядком хранения авиатехники, поддержанием летной годности воздушных судов и качеством выполнения ТО.

Вертолеты Погода Авиакомпании Камчатка Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке
16 октября 2024, 03:41
«Не знала». Бросившая младенца в аэропорту Антальи россиянка дала странное объяснение
Global Look Press
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Задержанная в Турции 18-летняя россиянка объяснила, почему она бросила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи. Девушка заявила, что не знала о беременности, об этом написало издание mk.ru.

После задержания девушку и ребенка доставили в больницу, их здоровью ничего не угрожает. По информации издания, россиянку допросила местная полиция. Девушка заявила, что «не знала, что беременна».

Задержанную после выписки из больницы доставили в суд для избрания меры пресечения. В Генконсульстве пообещали, что принимают меры по оформлению новорожденному необходимых документов. Россиянкам окажут всю необходимую консульскую помощь.

Турция Задержания Суд Дети Полиция
16 октября 2024, 02:53
МВД сообщило причину недоступности сайтов
РИА «Новости»
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Сайты Министерства внутренних дел России недоступны из-за обрыва линии связи. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время сайты, входящие в АПК „Официальный интернет-сайт МВД России“, не функционируют по независящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи)», - написала Волк.

Она сообщила, что специалисты работают над устранением неполадок.

Сайты МВД перестали открываться 15 октября около 16:00. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак сообщила, что в работе ресурсов наблюдаются сбои. Неполадки фиксировали во многих регионах России.

Интернет МВД РФ Россия
16 октября 2024, 02:36
Татьяна Ким обвинила бывшего супруга в провокациях против Wildberries
РИА «Новости»
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Владелица компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что запланированный ее экс-супругом Владиславом Бакальчуком пресс-тур на складе в Шушарах — незаконный. Она призвала приглашенных журналистов и подрядчиков не посещать это мероприятие. Видеообращение Ким разместила в своем Telegram-канале.

Владелица компании Wildberries Татьяна Ким заявила, что запланированный ее экс-супругом Владиславом Бакальчуком пресс-тур на складе в Шушарах - незаконный. Она призвала приглашенных журналистов и подрядчиков не посещать это мероприятие. Видеообращение Ким разместила в своем Telegram-канале.

«Уважаемый журналисты и подрядчики! Я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», - заявила предприниматель.

Ким отметила, что последние действия Бакальчука свидетельствуют о его социальной опасности. Ким заявила, что ее бывший супруг не может смириться с успехом объединенной компании и продолжает устраивать провокации.

Ранее Ким уже обращалась к Бакальчуку с просьбой действовать только в рамках закона, а не устраивать разборки в стиле 1990-х. Она заявила, что экс-супруг потерял адекватность восприятия.

Законы Татьяна Бакальчук
15 октября 2024, 23:44
Подозреваемого в подрыве авто в Москве задержали
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Подозреваемого в подрыве автомобиля на Профсоюзной улице в Москве задержали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину задержали при координирующей роли надзорного ведомства по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

«Расследование уголовного дела на контроле», - сообщили в прокуратуре.

Взрыв прогремел утром 15 октября возле жилого дома. Предположительно, во внедорожник подложили взрывное устройство. В результате пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик.

Припаркованную машину взорвал профессионал , который рассчитывал убить ее владельца, заявил подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Взрывы Машины Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы

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