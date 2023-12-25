Магазин «Леруа Мерлен» загорелся на юге Петербурга
Магазин торговой сети стройматериалов и товаров для дома «Леруа Мерлен» загорелся на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило главное управление МЧС России по городу в своем Telegram-канале.
Пожару присвоили первый ранг сложности. Огонь тушат 28 человек с привлечением шести единиц техники. По данным на 10:24, сотрудники экстренных служб локализовали пожар.
Персонал торговой точки эвакуировали до прибытия пожарных подразделений. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее в Невском районе Петербурга загорелся ангар со стройматериалами. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.
По данным сервисов с картами, по этому адресу находится магазин «Леруа Мерлен». В МЧС сообщили, что горит торговое здание, но не уточнили название магазина.
«В 9:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, проспект Буденного, дом 31, корпус 2», - указали в ведомстве.