Магазин «Леруа Мерлен» загорелся на юге Петербурга

Два брата 34 и 44 лет погибли при обрушении крыши гаража в городе Иваново. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

ЧП случилось накануне вечером на улице Ермака, 43а. Причины обрушения выясняются. На место выехали следственно-оперативная группа и ответственный по управлению МВД. В 22:45 стало известно об обнаружении тела мужчины. Позже появились данные и о второй жертве. Полиция установила личность обоих мужчин.

«К сожалению, информация о втором погибшем подтвердилась. При обрушении гаража погибли два брата 1979 и 1989 года рождения», - указали в пресс-службе УМВД.

По информации управления МЧС по Ивановской области, в 20:55 экстренные службы получили сведения о «взрыве внутри гаража» в гаражном кооперативе. Первое пожарно-спасательное подразделение зафиксировало обрушение гаража. Пожара не было. Строительные конструкции трех соседних гаражных боксов получили повреждения. Для разбора завалов задействовали фронтальный погрузчик и кран. Кинологический расчет подтвердил, что под плитами двое погибших. Одного извлекли в 21:55, второго - в 23:10. На месте работали 54 человека и 16 спецмашин.