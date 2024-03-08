Лыжницы получили переломы из-за снежной бури в Сочи

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По его данным, в больницы попали девять человек. По информации издания, у двух женщин диагностировали переломы рук, еще семь лыжниц получили сильные ушибы.

Спортивный журналист Василий Конов в своем Telegram-канале раскритиковал организаторов соревнований и отметил, что подобные мероприятия нельзя устраивать при таких плохих погодных условиях.

«Жесть просто. А зачем в таких условиях разрешили проведение гонки?!» - возмутился он.

Информацию о ЧП во время спортивного мероприятия подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщил РЕН ТВ.

«Спортсменки были доставлены в больницы. На данный момент там два перелома, есть ушибы», - указала она.

Ранее из-за схода лавины в Мурманской области погибли два туриста из Петербурга. ЧП произошло рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах.