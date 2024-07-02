Люлька с рабочими рухнула с моста в Нижнем Новгороде

Массовая драка со стрельбой произошла на стоянке гипермаркета «Окей» в Тюмени. Местная жительница рассказала 360.ru о подробностях произошедшего.

Массовый конфликт со стрельбой произошел вечером во вторник, 2 июня, у гипермаркета «Окей» в Тюмени. На стоянке магазина собрались около 50 человек. Сначала они кричали друг на друга, потом послышались выстрелы. Участники конфликта разбежались.

Женщина, живущая в доме напротив, рассказала 360.ru, что тоже слышала выстрелы и наблюдала за ситуацией из окна. По ее словам, стрельбой конфликт не закончился.

«Я когда выглянула в окно, смотрю, от „Окея“ бежит куча народу. Потом они подбегают к перекрестку, с угла дома, начинают пацаненка избивать - очень-очень сильно. Там было много народу, может, человек 10, может, и больше», - заявила она.

Местная жительница добавила, что после избиения молодого человека подняли на ноги - он еле шел. На место происшествия приехали два автомобиля скорой помощи и правоохранители.

Ранее массовая драка в одном из дворов Челябинска закончилась стрельбой и взрывами. В полиции начали поиски участников конфликта.