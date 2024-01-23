«Люди желали смерти». Кондуктора из Самары по ошибке затравили за смерть кота Твикса

Родственница рассказала, что ее матери пришлось буквально прятаться из-за опасений за свою жизнь. Вечером 20 января на телефон женщины посыпались угрозы и проклятия. Когда Татьяна увидела сообщения, ей стало плохо.

«Люди желали смерти маме и нам, ее родным, писали всякие гадости, проклинали», - поделилась дочь кондуктора.

Травля началась после того, как в Telegram-каналах двух популярных блогеров появились личные данные Татьяны. Вероятно, блогеры перепутали женщину с проводницей, которая на самом деле выкинула кота из поезда. Дочь Татьяны добавила, что та ни дня не работала в РЖД. Семье пришлось обратиться в полицию - правоохранители приняли заявление.

Замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что проводницу, которая сняла с поезда кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами. Расследование случившегося продолжается.

За смерть кота Твикса, выброшенного из поезда Екатеринбург - Самара, затравили совсем другого человека. Шквал угроз обрушился на простого кондуктора из Самары Татьяну. Ее перепутали с виновницей случившегося, сообщила дочь женщины сайту 63.ru.