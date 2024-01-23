23 января 2024, 20:20

«Люди желали смерти». Кондуктора из Самары по ошибке затравили за смерть кота Твикса

Unsplash
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За смерть кота Твикса, выброшенного из поезда Екатеринбург — Самара, затравили совсем другого человека. Шквал угроз обрушился на простого кондуктора из Самары Татьяну. Ее перепутали с виновницей случившегося, сообщила дочь женщины сайту 63.ru.

Родственница рассказала, что ее матери пришлось буквально прятаться из-за опасений за свою жизнь. Вечером 20 января на телефон женщины посыпались угрозы и проклятия. Когда Татьяна увидела сообщения, ей стало плохо.

«Люди желали смерти маме и нам, ее родным, писали всякие гадости, проклинали», - поделилась дочь кондуктора.

Травля началась после того, как в Telegram-каналах двух популярных блогеров появились личные данные Татьяны. Вероятно, блогеры перепутали женщину с проводницей, которая на самом деле выкинула кота из поезда. Дочь Татьяны добавила, что та ни дня не работала в РЖД. Семье пришлось обратиться в полицию - правоохранители приняли заявление.

Замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что проводницу, которая сняла с поезда кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами. Расследование случившегося продолжается.

За смерть кота Твикса, выброшенного из поезда Екатеринбург - Самара, затравили совсем другого человека. Шквал угроз обрушился на простого кондуктора из Самары Татьяну. Ее перепутали с виновницей случившегося, сообщила дочь женщины сайту 63.ru.

РЖД Коты Женщины Поезда
23 января 2024, 21:08
Утечка газа произошла в квартире на Ярославском шоссе в Москве. В доме начался пожар
Pxhere
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В доме № 6 на Ярославском шоссе в Москве произошел пожар. Загорелись личные вещи на кухне, сообщили «360» в «Мосгазе».

Из-за распространения огня в зону пожара попал газовый прибор. Его повреждение спровоцировало выход газа. Прибывшие на место ЧП специалисты оперативно перекрыли подачу газа по стояку, пожар удалось локализовать.

«Отключение дома от газоснабжения не осуществлялось. Каких-либо угроз распространения инцидента нет», - добавили в «Мосгазе».

Днем 23 января на улице Правды на севере столицы в квартире жилого дома заживо сгорела местная жительница. Причиной пожара стало китайское электроодеяло.

Пожары Газ Москва
23 января 2024, 18:43
Кота с лотком украли из московской квартиры
Freepik
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На юго-востоке Москвы грабители вскрыли дверь в квартиру и украли кота вместе с лотком. Полицейские уже приступили к проверке после произошедшего, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, сам хозяин сейчас находится на службе в армии, а его сестра через день заходит к нему в квартиру, чтобы покормить животное.

Накануне девушка пришла проведать кота и увидела, что дверь в жилище взломана и ни кота, ни его лотка в комнатах нет.

«Еще в субботу она приходила - все было в порядке», - рассказала собеседник журналистам.

Родственница сообщила о вскрытой квартире и пропаже животного в полицию. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Недавно на юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак , которых хозяева оставляют привязанными у магазинов. Волонтеры убеждены - к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.

Животные Кражи Москва
23 января 2024, 18:28
Автоблогера Гаджиева задержали за игры в «шашечки» на московских дорогах
РИА «Новости»
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Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали автоблогера Гаджи Гаджиева за опасные заезды по Москве. Правоохранители проверили видео, на котором мужчина вместе с друзьями, находясь в автомобиле Mercedes, устроил игры в «шашечки» на дороге, сообщила официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале.


По ее словам, второй участник гонок сам пришел в отдел полиции. Правоохранители составят на лихачей протоколы за нарушения ПДД и отвезут к следователям для дальнейших разбирательств. Волк добавила, что расследование продолжается.

В пресс-службе столичного СК сообщили, что против Гаджиева возбудили уголовное дело о совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Автоблогера до этого лишали водительского удостоверения. Он неоднократно с гордостью демонстрировал в сети полученные штрафы.

Блогеры Машины Москва
23 января 2024, 18:09
Пьяный москвич разнес турникет и сломал ногу пассажирке в метро
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Против пассажира московской подземки возбудили уголовное дело о вандализме. Предположительно, он, будучи пьяным разбил стеклянную дверцу турникета на станции метро «Красные ворота», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, 21-летний молодой человек решил проскочить через турникет за женщиной, чтобы не платить за проезд. В итоге он разбил створки турникета, а после упал, задев женщину и сбив ее с ног. Она рухнула на пол и сломала кость.

Мужчину задержали на месте патрульные метрополитена и привели в отдел полиции. Помимо уголовного дела о вандализме, на него составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также полицейские организовали дополнительную проверку из-за причинения телесных повреждений пассажирке.

Молодому человеку грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или до года исправительных работ.

Ранее створку турникета разбили на станции «Яхромская». По подозрению в вандализме задержали 28-летнего ранее судимого мужчину.

Метро Вандализм Москва

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