Люди застряли в задымленном лифте дома на Филевском бульваре в Москве
Серьезный пожар случился в многоэтажке на Филевском бульваре в Западном административном округе Москвы. Открытый огонь разгорелся на седьмом этаже. Дым проник в вентиляцию и попал в лифт, в котором застряли люди. Об этом сообщил источник «360».
Спасателей вызвали в 12-этажный дом на Филевском бульваре в 06:23. В экстренные службы позвонил жилец панельной многоэтажки. По его словам, в квартире над ним из-за пожара застряли люди. Другая заявительница сообщила, что в первом, втором и третьем подъездах загорелись лифты и произошло сильное задымление.
Приехавшие на место спасатели провели разведку. Открытый огонь обнаружили на седьмом этаже. Люди застряли в лифте первого подъезда, дым пошел по вентиляции.