12 января 2024, 23:25

Люди в масках увезли свердловского экс-силовика, который рассказал о трупах в чужой могиле

Freepik
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Вооруженные люди в масках увезли из дома в Свердловской области экс-участкового Юрия Золотко, который ранее обратился в Следственный комитет из-за трех спрятанных тел в чужой могиле. Об этом сообщила его супруга Кристина в беседе с E1.ru.

«Ворвались два человека в штатском и трое в масках с автоматами. Как будто опасного преступника приехали забирать. Они сказали Юрию, что они следователи и что возбуждено уголовное дело. Все это на глазах у маленького ребенка», - рассказала жена мужчины.

По ее словам, неизвестные «гости» не показали подтверждающих документов. Куда именно увезли главу семейства, тоже неизвестно.

История продолжается еще с начала декабря прошлого года. Рабочие случайно обнаружили три трупа, когда копали могилу для покойницы. После находки они обратились в полицию, но там якобы попросили закопать тела еще глубже. Золотко обратился в СК и заявил, что его руководство скрывало случившееся. Потом мужчину уволили. По предварительной информации, против него возбудили уголовное дело.

Ранее два трупа нашли на заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах. Причину смерти двух людей не раскрыли.

Уголовное дело Мужчины
12 января 2024, 23:31
Сотрудники МЧС спасли четырех заблудившихся подростков на Алтае
Unsplash
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Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда нашли четырех заблудившихся в горах подростков, сообщил Telegram-канал МЧС. Всех пострадавших передали врачам.

Спасатели получили звонок от группы подростков в возрасте 12-13 лет, отправившихся на прогулку по горе Тугая в нескольких километрах от Горно-Алтайска: на ней находится популярная горнолыжная база. Дети заблудились и начали замерзать: температура днем опускалась до -21 градуса. Один из них не смог самостоятельно идти дальше.

Сотрудники МЧС обследовали пять километров тропы и нашли всех заблудившихся. Подросткам помогли спуститься с горы, снизу их ждали сотрудники скорой помощи и полиции. Для транспортировки одного из мальчиков понадобились сани-носилки, у него обнаружили признаки обморожения.

В лесах Подмосковья в прошедшем году заблудились около 1,7 тысячи человек. Почти 700 из них смогли выбраться самостоятельно благодаря работе диспетчеров Системы-112. В поисково-спасательных операциях участвовали отряды «Лиза Алерт», сотрудники МЧС и «Мособлпожспас».

Спасатели Дети
12 января 2024, 23:20
ГИБДД проверит историю об умиравшем от инсульта на глазах инспекторов водителе
Unsplash
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Полиция проведет проверку сообщений о погибавшем на глазах сотрудников Госавтоинспекции от инсульта дальнобойщике, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД. По информации СМИ, он несколько часов не получал необходимую помощь.

Ситуация произошла 5 января: водитель фуры попал в незначительную аварию и оказался вынужден стоять на обочине для оформления ДТП, после чего у него начались признаки инсульта. Сотрудники ГИБДД решили, что мужчина пьян и оставили его в холодной кабине. Спустя несколько часов его обнаружили сидящим без признаков жизни. Дальнобойщика привели в себя и довезли до больницы, где ему диагностировали инсульт.

Представители ведомства заявили, что во время опроса сотрудниками ДПС после аварии ни один из водителей не заявил о жалобах на здоровье. Перед выходом на работу пострадавший дальнобойщик прошел медконтроль, который также не выявил проблем.

По информации ГИБДД, рядом с водителем находился его напарник, однако на признаки инсульта сотрудникам указал только приехавший на место ДТП работодатель мужчины, после чего его госпитализировали.

В дорожном ведомстве заявили, что если информация о бездействии инспекторов подтвердится, то будут приняты меры реагирования. Семья пострадавшего, в свою очередь, планирует обратиться в Следственный комитет.

Инсульт ДТП ГИБДД Водители
12 января 2024, 23:12
Ресторан True Cost загорелся на Большой Дмитровке в Москве
Пресс-служба МЧС
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Пожар разгорелся в подсобном помещении ресторана True Cost на Большой Дмитровке в центре Москвы. По информации источника «360», загорелась кухня на втором этаже.

Известно, что огонь охватил подсобное помещение на втором этаже трехэтажного здания, где расположены рестораны. Посетителей общественного заведения и сотрудников ресторана, всего 50 человек, вывели из здания до прибытия МЧС. Очевидцы сообщили о сильном задымлении на двух этажах.

На место происшествия выехали пожарные расчеты и скорая помощь. По информации источника, открытое горение на площади 20 квадратных метров оперативно локализовали и ликвидировали.

Ранее пожар потушили в здании склада на Шмитовском проезде возле Москва-Сити. Пожар бушевал на территории в 300 квадратных метров. После ликвидации возгорания в здании обрушились конструкции.

Пожары Скорая помощь Рестораны Москва
12 января 2024, 23:06
Пассажирский самолет Як-42 выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Архангельска
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Следственный комитет на транспорте СК РФ начал расследование обстоятельств происшествия с самолетом в аэропорту Талаги Архангельска. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту выкатывания судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Вечером 12 января 2024 поступило сообщение, что в аэропорту Талаги города Архангельск воздушное судно ЯК-42, рейс сообщением Амдерма 2 - Талаги, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы», - рассказали в СК.

Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. На борту самолета в момент посадки находилось 50 пассажиров и три члена экипажа, в результате ЧП никто не пострадал. Однако в расписание аэропорта пришлось внести коррективы, несколько рейсов задержали на вылет и посадку.

Ранее водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет на взлете в петербургском аэропорту Пулково. Администрация воздушной гавани информацию не подтвердила.

СК РФ Самолеты ВВП

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