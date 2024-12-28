Люди теряли сознание. До крушения Embraer 190 в Актау на борту взорвался баллон с кислородом
Перед крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау его экипаж сообщал, что на борту взорвался кислородный баллон и пассажиры начали терять сознание. Об этом со ссылкой на министра транспорта Казахстана Марата Карабаева сообщил Sputnik Казахстан.
По информации Карабаева, находившиеся в самолете люди теряли сознание после взрыва кислородного баллона в пассажирском салоне.
Экипаж Embraer 190 передал данные об этом руководителю полетов вышки Актау в 10:53 утра.
«Незамедлительно руководитель полета „Казаэронавигации“ оповестил все аварийные службы - это пожарная команда и медицинский персонал - о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», - сказал министр.
Самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку - Грозный, разбился утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство - азербайджанцы. Погибли 38 человек.