Люди теряли сознание. До крушения Embraer 190 в Актау на борту взорвался баллон с кислородом

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По информации Карабаева, находившиеся в самолете люди теряли сознание после взрыва кислородного баллона в пассажирском салоне.

Экипаж Embraer 190 передал данные об этом руководителю полетов вышки Актау в 10:53 утра.

«Незамедлительно руководитель полета „Казаэронавигации“ оповестил все аварийные службы - это пожарная команда и медицинский персонал - о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», - сказал министр.

Самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку - Грозный, разбился утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство - азербайджанцы. Погибли 38 человек.