12 ноября 2023, 23:04

«Люди стали плакать». Пассажиры аварийно севшего в Челябинске Boeing рассказали о посадке

РИА «Новости»
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Летевший из Сочи в Челябинск Boeing авиакомпании «Победа» перед аварийной посадкой сделал шесть кругов над городом. При этом при заходе на второй пролет напуганные пассажиры начали рыдать, потому что командир экипажа ничего не сообщал. Об этом в беседе с изданием 74.Ru рассказали находившиеся на борту люди.

Всего на борту находились 189 пассажиров, в том числе девять детей, а также семь членов экипажа.

«Сначала два круга пролетели. Некоторые люди стали плакать. Командир корабля ничего не говорил. Потом после шестого круга сели. Резко тормознули при посадке. Жестко, но сел», - рассказал собеседник журналистов.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что причиной подачи сигнала об аварийной посадки стала техническая неисправность с закрылками , которые так и не вышли. Ведомство начало проверку соблюдения экипажем правил о безопасности полетов.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах заявил, что для совершения аварийной посадки самолету необходимо сжечь топливо, чтобы избежать риска возгорания во время приземления. Посадка прошла на час позже запланированного расписанием.

По словам очевидцев, на взлетной посадке борт ожидала машина пожарных и бригада скорой помощи.

Самолеты Челябинск
12 ноября 2023, 21:27
Уголовное дело завели после суицида двух подростков в Томске
РИА «Новости»
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Прокуратура Томской области начала проверку после суицида двух учащихся одного из техникумов Томска. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Информации об этом появилась на сайте областной прокуратуры.

По информации ведомства, в пятницу, 10 ноября, 15-летнее девушка и 16-летний юноша совершили парное самоубийство. Последние минуты своей жизни подростки сняли на камеру телефона.

На место происшествия выезжали прокурор Томска Дмитрий Патлаев и исполняющий обязанности прокурора Советского района города Александр Давыденко. Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.

В октябре трех молодых людей признали виновными в доведении до самоубийства 19-летнего студента в Екатеринбурге. Юноша и две девушки долгое время унижали и мучили свою жертву: угрожали, прижигали руки сигаретами, устроили в его квартире поджог. Мучители заставили молодого человека оформить на себя микрокредиты. После этого студент совершил самоубийство на их глазах. Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от девяти до 11 с половиной лет.

Уголовное дело Прокуратура РФ Следственный комитет России
12 ноября 2023, 20:48
Москвичи помогли задержать агрессивного безбилетника в метрополитене
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело против уроженца Средней Азии, который применил насилие в отношении сотрудника Московского метрополитена. Задержать нарушителя помогли прохожие. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По информации ведомства, в пятницу, 10 ноября, в столичном метро сотрудник подземки попытался остановить безбилетного пассажира, но тот в ответ применил насилие. В итоге безбилетника задержали прохожие.

«Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - уточнили в СК.

В конце октября безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Жулебино» в Москве. Молодой человек не хотел оплачивать проезд и попытался «пристроиться» за другим пассажиром. Но проскочить не удалось - стеклянные створки уже закрывались. В результате против него возбудили уголовное дело о вандализме.

Мигранты Метро Полиция Следственный комитет России
12 ноября 2023, 20:10
Капитана разбившегося на Чукотке Ан-2 успешно прооперировали
РИА «Новости»
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Капитана самолета Ан-2, потерпевшего крушение на Чукотке, успешно прооперировали, сообщил в Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. По оценке врачей, состояние пациента стабильно, его жизни ничто не угрожает.

Вместе с тем мужчине предстоит длительный период реабилитации и восстановления, уточнил Кузнецов.

Второй пилот, по его словам, также находится под наблюдением врачей окружной больницы. Он в удовлетворительном состоянии. Третий пострадавший в результате ЧП получил ушибы мягких тканей и от эвакуации в больницу отказался, добавил губернатор.

ЧП с Ан-2 произошло 10 ноября. Самолет вылетел в 10:40 по маршруту Певек - прииск Полярный, но позже не вышел на связь. Оказалось, что воздушное судно потерпело крушение. Около полуночи всех пострадавших обнаружили и доставили в артели.

Капитана и второго пилота госпитализировали 11 ноября.

Кузнецов подчеркнул, что благодаря слаженным действиям медиков и участников поисковой группы удалось избежать трагедии.

Причины аварии установят контролирующие органы, заключил он.

Авиация Больницы
12 ноября 2023, 19:45
Массовое ДТП произошло на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Четыре легковых автомобиля столкнулись в Измайлове на Северо-Восточной хорде. Есть пострадавшие. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, после проверки медики обнаружили двух получивших травмы. О состоянии их здоровья пока нет точной информации.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ДТП работают специальные службы.

Ранее три легковые машины столкнулись в центре Москвы. В результате аварии пострадали двое детей. Их экстренно госпитализировали.

ДТП Москва 2023

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