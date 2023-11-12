«Люди стали плакать». Пассажиры аварийно севшего в Челябинске Boeing рассказали о посадке

Всего на борту находились 189 пассажиров, в том числе девять детей, а также семь членов экипажа.

«Сначала два круга пролетели. Некоторые люди стали плакать. Командир корабля ничего не говорил. Потом после шестого круга сели. Резко тормознули при посадке. Жестко, но сел», - рассказал собеседник журналистов.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что причиной подачи сигнала об аварийной посадки стала техническая неисправность с закрылками , которые так и не вышли. Ведомство начало проверку соблюдения экипажем правил о безопасности полетов.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах заявил, что для совершения аварийной посадки самолету необходимо сжечь топливо, чтобы избежать риска возгорания во время приземления. Посадка прошла на час позже запланированного расписанием.

По словам очевидцев, на взлетной посадке борт ожидала машина пожарных и бригада скорой помощи.