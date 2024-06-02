Люди оказались под завалами после обрушения дома на западе Стамбула
В западной части Стамбула в районе Кючукчекмедж рухнуло четырехэтажное жилое здание, несколько людей оказались под завалами. Об этом сообщил телеканал AHaber.
На место обрушения приехали бригады медиков, спасатели и пожарные, включая специалистов из других районов.
Двоих пострадавших уже удалось вытащить из-под завалов, они получили различные травмы. Остальных людей еще ищут в руинах обрушившегося дома.
О причинах случившегося пока ничего неизвестно. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
На днях в Приморье в школьной столовой обрушились потолок и стена. Прокуратура Надеждинского района приступила к проверке после случившегося. Здание образовательного учреждения построили еще в 1962 году.