18 апреля 2024, 23:27

Люди не спят и плывут на лодках. Жительница СНТ «Черемушки» рассказала о наводнении в Кургане

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Жительница СНТ «Черемушки-4» в городе Курган сравнила масштаб затопляемости региона с «океаном». В беседе с «360» Елена рассказала, что уровень воды стремительно поднимается, еще недавно забор на соседской даче торчал на 20 сантиметров, а теперь ограждение полностью под водой.

«Там разливается просто океан. <…> Сейчас это сплошной океан, это даже не море. Гладь морская. На лодках передвигаются по всем улицам. От начала до конца все затоплено. Уже вода поднимается в высоте, заполняет дома. Выше и выше поднимается, очень сильный поток <…> говорили, что за два часа прибавило 11 сантиметров», - заявила она.

«Надо брать вещи и бежать» Собеседница «360» отметила, что в регионе объявили эвакуацию, власти включили предупредительные сирены. Специалисты пытаются засыпать прорыв в дамбе, однако напор слишком сильный и с таким течением трудно справиться. Местные жители даже не знают, в каком районе города безопасно находиться.

«Мы живем в таком вот, с воем сирен. <…> Предупредили, что если долго будет гудеть, от четырех минут, то это значит надо брать вещи и бежать. Такой предупредительный вой сирен. И ночью у нас каждые два часа сирены воют по всему городу. У нас мало кто спит и высыпается. Даже те, у кого нечего топить - они тоже не спят», - заявила Елена.

По ее словам, каждый день пострадавшие от паводков районы только прибавляются. Курганцы в общих чатах молятся, чтобы это поскорее закончилось.

Еще один местный житель показал кадры с места событий. На видео он плыл на лодке по центральной улице. Мужчина продемонстрировал, как повсюду течет вода, дома и заборы наполовину затоплены.

Ранее в главном управлении МЧС по Курганской области прогнозировали, что уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжит подниматься в ближайшие один-два дня. По информации ведомства, интенсивный рост уровня воды - от 25 до 100 сантиметров - также возможен в Кетовском муниципальном округе.

Наводнения Курган Паводки Курганская область Видео Эвакуации
18 апреля 2024, 22:45
Мотоциклисты «Мотомосквы» присоединились к поискам виновного в убийстве в Люблине
РИА «Новости»
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Члены сообщества мотоциклистов «Мотомосква» тоже начали разыскивать виновного в убийстве из-за парковки в столице. Один из участников группы Андрей Иванов рассказал и показал «360», как проходят поиски.

«Ориентировки на преступника есть сейчас у каждого мотоциклиста в Москве. Прямо сейчас мотоциклисты едут к Следственному комитету, чтобы обозначить, что мы являемся сторонниками в первую очередь справедливого и беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего», - заявил Иванов.

По словам Андрея, байкеры распространили портреты предполагаемого убийцы по городу, написали о случившемся в социальных сетях. Небольшим препятствием для них стали погодные условия. На улице очень мокро, поэтому не все мотоциклисты способны выехать на поиски виновного.

Собеседник «360» отметил, что подозреваемый обязательно попытается спрятаться, поэтому его следует искать по горячим следам.

«Мотоциклисты уверены, что он (виновник - прим. ред.) пытается скрыться и уйти от ответственности. <…> У нас есть информация, что машина, на которой он скрылся с места преступления, найдена неподалеку. Соответственно мы сейчас должны его обнаружить всеми доступными способами», - заявил Андрей.

Также собеседник поделился кадрами с места событий. Байкеры используют не только свои мотоциклы для поисков подозреваемого, но и взаимодействуют между собой, общаются с журналистами и делятся произошедшим в соцсетях.

Ранее стало известно, что мужчину в Москве зарезали из-за замечания о припаркованном автомобиле на тротуаре. Как рассказала «360» мать погибшего, ее сына ударили заточкой. Нападавших было двое. Во время происшествия у подъезда находилось 15 очевидцев. Медики быстро приехали на вызов, попытались откачать потерпевшего, но не успели.

Убийства Преступления Машины Москва
18 апреля 2024, 19:00
«Постыдная провокация». Кадыров — о задержании главы МЧС Чечни на КПП «Герзель»
РИА «Новости»
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Дагестанские силовики устроили «постыдную провокацию» в отношении начальника Главного управления МЧС по Чеченской Республике Алихана Цакаева. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, на КПП «Герзель» на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан машину Цакаева остановили, а министра попытались задержать.

«Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», - указал глава Чечни.

Кадыров отметил, что глава регионального управления МЧС выехал в выходной день и не имел при себе ни формы, ни служебных документов. Глава республики обратился к руководству Дагестана и потребовал обратить внимание на ситуацию на КПП, сообщил RT.

«Они не должны носить и марать форму блюстителя», - высказался Кадыров о полицейских, проводивших задержание.

Ранее дагестанская полиция остановила черный внедорожник , в котором находился Цакаев, и положила министра на асфальт. По информации Telegram-канала Readovka , иномарку чиновника разыскивал Интерпол Канады.

Задержания Дагестан Чечня Чиновники Машины Полиция
18 апреля 2024, 17:26
«Без объяснения причин». Россияне пожаловались на снятие с рейса Стамбул — Канкун
Global Look Press
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Более 30 россиян сняли с рейса Стамбул — Канкун у входа в самолет. Об этом говорится в тексте претензии одной из пассажирок, ее заявление оказалось в распоряжении «360». Женщина надеется добиться возмещения денег за билет.

Как выяснилось, организация Gozen Security «от мексиканской стороны» принимала решение о допуске пассажиров. По словам женщины, работница говорила с ней нелюбезно, «махала руками и выпроваживала», а потом велела уйти, «иначе она вызовет полицию». Документа о причинах отказа в посадке никто не предоставил.

«Недостаточный» путешественник «Не получив удовлетворяющего меня ответа, я вернулась снова в очередь, чтобы снова пройти секьюрити, но уже у другого сотрудника. Простояв в очереди еще 15 минут, я снова предоставила билеты, но мне также в грубой форме отказали в посадке на рейс без объяснения причин. <…> Мне сказали, что я „недостаточный“ путешественник, чем ввели в недоумение с учетом наличия на руках действующего паспорта со всеми проштампованными страницами и второго паспорта с печатями въезда в Мексику в прошлом году», - продолжила пассажирка.

Оказалось, с той же проблемой столкнулись и другие пассажиры с российскими паспортами. Среди них - семья с двумя детьми, мужской коллектив из 10-12 человек, трое летевших к семьям мужчин и другие - всего около 30 человек.

«Всех этих людей с паспортами РФ и наличием всех нужных документов, согласно требованиям Мексики, также не пустили на рейс», - констатировала пассажирка.

Она добавила, что хорошо знает английский язык, поэтому выступила для многих из них переводчиком при переговорах с представителями авиакомпании Turkish Airlines. По данным пассажирки, одной женщине предложили купить новый билет до Москвы и улететь, другая в итоге тоже отправилась назад в Россию за свой счет. Люди потеряли массу времени, нервов и денег.

Ранее, в декабре 2023 года, двух пассажиров не пустили на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург из-за нехватки мест, хотя у них были билеты. В итоге авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«Сотрудники используемой Turkish Airlines компании Gozen Security не допустили меня на посадку на рейс прямо на гейте D7 в аэропорту Стамбула <…> 16 апреля, мотивируя это отсутствием свежих виз США / шенгена и категорически отказываясь выдать какой-либо письменный документ о недопуске», - написала она.

Россиянка добавила, что не нашла на сайте авиакомпании и вообще в Сети информации о том, что для въезда в Мексику нужны виза США или шенген. Электронная виза-разрешение для путешествия в эту страну и посадочные талоны у женщины, по ее словам, были. В аэропорту Стамбула у пассажирки проверили все документы, и она отправилась на паспортный контроль и осмотр вещей. Проблемы начались перед самой посадкой.

Мексика США Паспорта Визы Самолеты Стамбул
18 апреля 2024, 17:05
Подозреваемых в убийстве из-за парковки задержали в Москве
РИА «Новости»
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По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве из-за парковки в Москве, сообщил источник «360». Официальной информации по этому поводу не поступало.

По данным Telegram-канала «112» , речь идет о 22-летнем Шахине Аббасове и его друге. Злоумышленников доставят в Следственный комитет для допроса. Мужчин поймали на улице Большие поля.

Немногим ранее в Москве задержали отца подозреваемого по делу об убийстве молодого человека. Резонансное преступление совершили накануне. Мужчины повздорили из-за припаркованной машины. Один из участников конфликта накинулся на оппонента с заточкой. Пострадавшего спасти не удалось, он скончался.

Убийства Москва

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