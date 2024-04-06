Люди не пострадали при прорыве дамбы в Орске

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«На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался», - рассказала власти региона.

В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали около 100 человек, из них 40 - несовершеннолетние. Остальные горожане уехали к родственникам.

В подтопленных районах отключили электроэнергию. Работы по восстановлению дамбы ведутся в оперативном режиме, сообщили в правительстве.

Очевидец показал кадры подтопления Старого города в Орске. Мужчина отметил, что дамбу пытаются засыпать, но она «обвалилась сильнее». На видео мощный поток воды затапливает территорию города.