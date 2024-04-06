06 апреля 2024, 01:13

Люди не пострадали при прорыве дамбы в Орске

Пресс-служба МЧС
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Пострадавших при прорыве дамбы в Орске нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Оренбургской области.

«На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался», - рассказала власти региона.

В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали около 100 человек, из них 40 - несовершеннолетние. Остальные горожане уехали к родственникам.

В подтопленных районах отключили электроэнергию. Работы по восстановлению дамбы ведутся в оперативном режиме, сообщили в правительстве.

Очевидец показал кадры подтопления Старого города в Орске. Мужчина отметил, что дамбу пытаются засыпать, но она «обвалилась сильнее». На видео мощный поток воды затапливает территорию города.

Паводки Реки
06 апреля 2024, 00:18
«Обвалилась сильнее». Местный житель показал на видео разрушенную дамбу в Орске
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Дамба в Орске частично повредилась в двух местах. Об этом сообщили местные власти. Слова главы региона Василия Козупицы привело РИА «Новости».

«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта. Проводится эвакуация жителей Старого города и поселка Строителей», - заявил Козупица.

Он отметил, что вода может стремительно прибывать, поэтому важно работать максимально оперативно. Автобусы отправили на улицу Орджоникидзе и площадь Кириллова. Жителей перевозят в Пункты временного размещения (ПВР) или в Новый город к родственникам.

Очевидец прислал «360» кадры с места прорыва дамбы. На них видно, как большой поток воды стремится на участок, где растут деревья.

«Заполняется наш Старый город по полный программе. Все пошло к нам. Эвакуация», - заявил он на видео.

Мужчина отметил, что дамбу пытаются засыпать.

Ранее в МЧС России заявили, что порядка 40 человек, 17 из которых дети, эвакуировали в ПВР из-за прорыва дамбы в Орске. Как отмечал глава Оренбурга Сергей Салмин, в городе подтопило 300 домовладений и 750 дачных участков.

Видео Россия Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 00:10
Вдова погибшего в Приамурье шахтера рассказала о последних минутах перед расставанием
Пресс-служба МЧС
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Погибший на руднике «Пионер» в Амурской области шахтер Юрий Марков был хорошим семьянином. Об этом «Известиям» рассказала вдова мужчины.

По ее словам, они прожили вместе 15 лет и собирались отметить в апреле годовщину свадьбы. Перед уходом на работу он крепко ее обнял. Когда сообщили о затоплении шахты, мир для нее рухнул.

«Земля ушла из-под ног, и все», - подчеркнула женщина.

Ранее суд постановил заключить под стражу двух подозреваемых, обвиняемых в халатности после ЧП на руднике «Пионер».

На шахте 1 апреля произошло обрушение, в результате чего заблокированными оказались более 10 рабочих.

Спасательную операцию из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках прекратили.

Шахты Женщины Работа Мужчины
05 апреля 2024, 23:03
Мужчина открыл стрельбу возле детского сада в Екатеринбурге
Global Look Press
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Конфликт между двумя мужчинами около детского сада в Екатеринбурге закончился стрельбой. Подробности изданию Ura.ru сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«В отдел полиции поступило сообщение, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение предположительно из травматического пистолета», - сообщили в ведомстве.

По информации издания, пострадавшего доставили в медучреждение. Полиция проводит проверку на месте происшествия. Причина конфликта пока неизвестна.

В Ивановской области ранее задержали жителя Фурманова, который в кафе расстрелял обидчика из травматического пистолета. Причиной послужило недоразумение с пролитым чаем.

Стрельба Мужчины Екатеринбург Детские сады Полиция
05 апреля 2024, 22:40
Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве обновили после поджога
РИА «Новости»
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Стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокусе», восстановили в Новой Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации поселения Десеновское.

«В микрорайоне Центральный ЖК „Новые Ватутинки“ расположен закладной камень. Он посвящен памяти воинам-участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское», - сказано в публикации.

Закладной камень привели в порядок и очистили после поджога.

Ранее стало известно, что вандалы ночью подожгли мемориал в Новых Ватутинках. В Telegram-канале «Москва с огоньком» показали видео с места событий. На кадры попал покрытый копотью камень с памятной табличкой и обуглившимися цветами.

Стихийные мемориалы в память о жертвах теракта появились не только в Подмосковье, но и в других российских регионах. Люди приносят к ним игрушки и цветы.

Поджоги Москва Теракт в «Крокусе»

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