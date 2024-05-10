Эксперт напомнил, что в автобусах должны быть специальные молоточки - это предусмотрено правилами безопасности. Ими в случае ЧС можно разбить стекло. Если такого устройства нет, разбить окно чрезвычайно сложно, почти невозможно, подчеркнул он.

Также на потолке автобусов разной модификации есть люки, они тоже иногда оборудованы аварийным открыванием, продолжил Щетинин, можно, повернув ручку, этот люк откинуть.

«В случае падения с моста , скорее всего, был мощный удар. И многие люди просто не сориентировались, от удара были шокированы, получили травмы и не смогли самостоятельно выбраться», - предположил собеседник 360.ru.

Также он обратил внимание, что в некоторых модификациях автобусов на боковых стеклах есть специальная ручка, оттянув которую, стекло можно вытолкнуть и эвакуироваться из салона.

«Но опять же делать это, набрав последний воздух, надо за считаные секунды», - указал он, говоря о ситуации при нахождении транспорта в воде.

Очевидцам ЧП Щетинин напомнил о необходимости сразу сообщать о происшествии по номеру 112. При наличии нужных навыков спасения на воде, хорошей физической подготовке можно попробовать помочь самостоятельно , но если этого нет, бросаться в воду не стоит, подчеркнул он.