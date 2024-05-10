10 мая 2024, 17:51

Люди могли быть в шоке от удара. Заслуженный спасатель — о пассажирах утонувшего автобуса

РИА «Новости»
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Люди, находившиеся в салоне упавшего в Мойку автобуса, вероятно, были шокированы сильным ударом, который произошел при падении транспортного средства в реку, поэтому не могли сориентироваться и выбраться из него самостоятельно. Об этом в комментарии 360.ru заявил заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Эксперт напомнил, что в автобусах должны быть специальные молоточки - это предусмотрено правилами безопасности. Ими в случае ЧС можно разбить стекло. Если такого устройства нет, разбить окно чрезвычайно сложно, почти невозможно, подчеркнул он.

Также на потолке автобусов разной модификации есть люки, они тоже иногда оборудованы аварийным открыванием, продолжил Щетинин, можно, повернув ручку, этот люк откинуть.

«В случае падения с моста , скорее всего, был мощный удар. И многие люди просто не сориентировались, от удара были шокированы, получили травмы и не смогли самостоятельно выбраться», - предположил собеседник 360.ru.

Также он обратил внимание, что в некоторых модификациях автобусов на боковых стеклах есть специальная ручка, оттянув которую, стекло можно вытолкнуть и эвакуироваться из салона.

«Но опять же делать это, набрав последний воздух, надо за считаные секунды», - указал он, говоря о ситуации при нахождении транспорта в воде.

Очевидцам ЧП Щетинин напомнил о необходимости сразу сообщать о происшествии по номеру 112. При наличии нужных навыков спасения на воде, хорошей физической подготовке можно попробовать помочь самостоятельно , но если этого нет, бросаться в воду не стоит, подчеркнул он.

Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 02:05
Спасать пассажиров тонущего в Петербурге автобуса помогал 19-летний москвич
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге среди людей, помогающих спасать пассажиров тонущего в Мойке автобуса, оказался 19-летний москвич по имени Владимир. Парень сразу прыгнул в воду на помощь людям, сообщила «Фонтанка».

Владимир помогал доставать пострадавших в ДТП людей. Спустя несколько часов он сам обратился к медикам.

«Врачи диагностировали у Владимира переохлаждение легкой степени и обморожение дистальных отделов нижних конечностей первой степени», - уточнило издание.

После этого его отпустили в удовлетворительном состоянии. Юноша постоянно живет в Москве, а в Санкт-Петербурге остановился в гостинице.

В спасении людей участвовали трое жителей Дагестана - Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, которых на родине уже обещали представить к государственным наградам за этот мужественный поступок.

В числе добровольных спасателей, отмечает издание, узбек с киргизским паспортом Илхом Эргашев, казах Ерхан Аханов, а также три капитана катеров, оказавшихся на тот момент рядом с местом ДТП - Яна Карасева, Линара Ибатуллина и Игорь Беляев.

Ранее опубликовали список имен погибших пассажиров.

Спасатели Санкт-Петербург Молодежь Москва Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 22:43
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
РИА «Новости»
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Стали известны имена погибших жителей Петербурга после падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка. Список опубликовали «Известия».

В списке погибших две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, - местные жители.

Согласно неофициальной информации, в ЧП погиб мужчина на виде 30–40 лет, его личность устанавливается.

В списке пострадавших указана Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, Алексей Х., проживающий в Санкт-Петербурге, Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, на вид которым около 60 лет.

Автобус с пассажирами упал в Мойку, пробив ограду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Прохожие сразу же бросились в воду, чтобы спасти людей. Шахбан Джабраилов в беседе с 360.ru рассказал, что он смог достать трех или четырех человек до прибытия экстренных служб.

Санкт-Петербург Автобусы Водители Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 22:07
Человека ранили ножом на севере Москвы
РИА «Новости»
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Правоохранители выехали на улицу 8 Марта в Москве после сообщения о ножевом ранении. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«По предварительным данным, все произошло в многоэтажном доме, в квартире на 12-м этаже», - уточнил он.

На месте ЧП также работала скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее бывший муж набросился на жену с ножом , когда она была в примерочной торгового центра в Москве. Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшего сразу же задержали, суд арестовал его на время следствия.

Больницы Скорая помощь Москва
10 мая 2024, 21:55
«Прислонялся к потолку губами». Пассажир утонувшего автобуса рассказал о своем спасении
РИА «Новости»
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Пассажир автобуса № 262, который упал в Петербурге с моста в реку Мойку, рассказал о своем спасении.  Мужчин пришлось прислониться губами к потолку транспорта, чтобы забрать остатки кислорода, сообщил в интервью РЕН ТВ.

Александр Тверитнев рассказал, что ехал в автобусе со своей супругой. Он отметил, что транспорт врезался во встречный автомобиль, пробил ограждение Поцелуева моста и упал в воду.

«Салон моментально заполнился водой», - сказал он.

По словам мужчины, он держал жену за руку, но потерял ее. В автобусе было очень темно. Тогда петербуржец попытался выбить ногой стекло автобуса, но оно не поддавалось.

Потом он догадался всплыть к потолку и прильнуть к нему губами, чтобы собрать остатки воздуха. После этого Александр начал пробираться по салону по поручням.

Неожиданно появился резкий свет и его вытащили. Сейчас житель Петербурга находится в больнице и чувствует себя нормально.

Автобус с пассажирами упал в воду из-за того, что водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. По данным СК, в результате ЧП погибли семь человек.

Санкт-Петербург Больницы Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге

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