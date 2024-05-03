03 мая 2024, 12:27

Люди эвакуировались из загоревшегося ресторана в Москве

Пресс-служба МЧС
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Итальянский ресторан загорелся на Мосфильмовской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, во время возгорания в заведении были посетители, они эвакуировались.

По предварительным данным, в ресторане загорелось оборудование. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Пламя тушили по первому рангу сложности. Возгорание удалось потушить, никто не пострадал.

Здание ресторана - трехэтажная пристройка к панельной многоэтажке. Как уточнил источник позже, пожар начался в вентиляционной коробке заведения на втором этаже. Огонь охватил 30 «квадратов». На месте происшествия продолжают работать спасатели с тепловизорами.

Ранее пожар произошел в трехэтажном жилом доме на северо-западе Москвы. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров.

Спасатели Пожары Рестораны Москва
03 мая 2024, 12:33
Мужчина сорвался со скалы в Севастополе и выжил
Пресс-служба МЧС
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В Севастополе мужчина чудом выжил после падения со скалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Мужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент. Падение увидели очевидцы и сообщили об этом в экстренные службы.

«Сотрудники МЧС России обнаружили пострадавшего на камнях и оказали необходимую помощь», - указали в ведомстве.

Пострадавшего доставили на катере на набережную Назукина. Там его передали врачам. Информации о его состоянии пока нет.

В МЧС призвали соблюдать элементарные правила на скалистой местности. В ведомстве напомнили, что подходить к обрывам и местам обрушения породы нельзя. Также не стоит совершать экстремальных восхождений для острых ощущений или съемок контента для соцсетей. Нельзя покорять высоты без подготовки и мер безопасности, добавили в ведомстве.

В конец апреля на притесах реки Ай нашли тело челябинской школьницы. Предварительно, девочка сорвалась со скалы.

Соцсети Врачи Правила Севастополь Мужчины
03 мая 2024, 12:03
Крыша жилого дома загорелась в Куркине
РИА «Новости»
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В Куркине на северо-западе Москвы произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Загорелся деревянный обрешетник кровли на площади 250 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Спасателей вызвали в 10:39 к дому по Куркинскому шоссе, 17 корпус 11. Из-под крыши трехэтажного жилого дома шел густой серый дым. К прибытию подразделений МЧС из здания самостоятельно эвакуировался один человек.

Специалисты провели разведку и выяснили, что загорелся деревянный обрешетник кровли. Площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня. В течение часа пожар локализовали.

Утром 3 мая произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на Тучковской улице. Огонь перекинулся на кухню и прихожую, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Спасли шесть человек, в том числе троих детей.

Пожары МЧС РФ Москва
03 мая 2024, 11:39
Обезьяну и двух аистов заморили голодом в частном московском зоопарке
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Московская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в содержании животных в частном зоопарке «Планета обезьян» в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В зоопарке обнаружили мертвых обезьяну и двух аистов, которые долгое время голодали и страдали от жажды.

«Установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины», - указали в пресс-службе.

Животных не обследовали ветеринары, поэтому у них развились крайнее истощение организма и пневмония. По данным прокуратуры, трупы обезьяны и птиц не стали утилизировать по правилам, а положили в открытые полиэтиленовые пакеты и выбросили за хозяйственно-бытовые постройки.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье школьники жестоко убили котенка. Подростки сбросили питомца с четвертого этажа и сняли расправу на видео.

Уголовное дело Животные Зоопарки Москва
03 мая 2024, 10:43
Иностранного контрабандиста с 50 тысячами долларов вычислили бурятские таможенники
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Более 48 тысяч долларов в эквиваленте обнаружили бурятские таможенники у пассажира такси в пункте пропуска «Кяхта». Подробности сообщили в пресс-службе ФТС России.

Ранее кокаин на 165 миллионов рублей нашли в бананах в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотики обнаружили во время контроля контейнера, прибывшего из Антверпена.


«В зоне таможенного контроля 54-летний гражданин Монголии заявил инспектору об отсутствии товаров и денежных средств для обязательного декларирования», - передали в таможенной службе.

Однако при досмотре в сумке мужчины нашли огромную сумму денег - шесть пачек с купюрами. У иностранца было 10 тысяч долларов, 20 тысяч евро, более 1,5 миллиона рублей, свыше 240 тысяч монгольских тугриков. Общая сумма превысила 48 тысяч долларов, что в пять раз больше допустимой.

Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Злоумышленнику грозит до двух лет ограничения свободы.

Наркотики Санкт-Петербург Уголовное дело Рубль Россия

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