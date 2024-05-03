Люди эвакуировались из загоревшегося ресторана в Москве

В Севастополе мужчина чудом выжил после падения со скалы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Мужчина сорвался со скалы Дракон в районе мыса Фиолент. Падение увидели очевидцы и сообщили об этом в экстренные службы.

«Сотрудники МЧС России обнаружили пострадавшего на камнях и оказали необходимую помощь», - указали в ведомстве.

Пострадавшего доставили на катере на набережную Назукина. Там его передали врачам. Информации о его состоянии пока нет.

В МЧС призвали соблюдать элементарные правила на скалистой местности. В ведомстве напомнили, что подходить к обрывам и местам обрушения породы нельзя. Также не стоит совершать экстремальных восхождений для острых ощущений или съемок контента для соцсетей. Нельзя покорять высоты без подготовки и мер безопасности, добавили в ведомстве.

В конец апреля на притесах реки Ай нашли тело челябинской школьницы. Предварительно, девочка сорвалась со скалы.