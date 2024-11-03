Люди боятся, что смоет дома. В Новосибирске прорвало трубу с кипятком

Одна из местных жительниц рассказала, что вода с кипятком разлилась по улице Шевченко. Кипяток размыл грунт на Нижегородской и пошел по Зыряновской.

Как отметили авторы публикации, люди боятся, что их дома может смыть. Также горожане волнуются, что надолго останутся без воды и тепла. Ремонтники приступили к устранению дефектов на теплосетях.

Волна коммунальных ЧП накрывает Новосибирск еще до начала сильных холодов. Как сообщил Atas.info , река из кипятка разлилась на улице Сакко и Ванцетти. Затем прорыв обнаружили в районе перекрестка улиц Бориса Богаткова и Толстого.

Ранее в Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком. ЧП произошло рядом с местной поликлиникой.