«Я в ресторане работаю, я просто уходила со смены. Я видела только, что все бежали в метро, вот и все. И начали уже кричать, что там стрельба началась, единственное, что я застала. И в этот момент начали по новостям все писать. <…> Я видела только толпу людей, которые бежали на панике», - сообщила очевидица.

Она добавила, что не знает причины вспыхнувшего в здании пожара.

Первых пострадавших при теракте в Crocus City Hall уже доставили в столичные медучреждения. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на контроль оказание помощи раненым.

Президент Владимир Путин получил сведения о случившемся в первые минуты стрельбы. Главе государства оперативно докладывают о ситуации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.