Людей эвакуировали с территории загоревшегося рынка «Садовод»
На рынке «Садовод» в Москве загорелись четыре двухъярусных контейнера. Как сообщил источник «360», из торговых рядов эвакуировали людей.
На месте происшествия работают спасатели. Огонь начал распространяться на крышу и верхние этажи зданий.
Пострадал один человек. В пресс-службе МЧС России сообщили, что точную площадь пожара пока уточняют.
«Тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы», - передали в ведомстве.
Очевидцы рассказывали что на место вызвали сотрудников «Мосводоканала». Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее крупный пожар произошел на рынке в Ростове-на-Дону. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.