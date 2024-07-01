Любопытный медвежонок чуть не отобрал обувь у зевак на трассе в Прибайкалье

Зверя заметили на трассе в Слюдянском районе. Он не проявлял агрессии, поэтому проезжавшие мимо люди решили снять медвежонка на видео. На дороге остановились не меньше четырех машин. Очевидцы высыпали на улицу и стали снимать зверя.

Несмотря на опасность, один мужчина подошел настолько близко, что медвежонок принялся стягивать с него тапочки. Это не смутило их владельца и он, одной рукой держа смартфон, другой бросил угощение, оттолкнул животное и забрал шлепанцы.

Краснокнижного бурого молодого медведя заметили в начале июня в Дмитровском округе. Он бродил по лесу у деревни Жестылево. Обычно эти животные обитали на границе Подмосковья с Тверской и Смоленской областями.