Любителям передвижной бани в «Москва-Сити» назначили штраф

Накануне в интернете появилось видео, как возле ММДЦ «Москва-Сити» несколько человек выбегают на улицу из передвижной бани на парковке и прыгают в сугробы рядом с проезжей частью. При этом в парилке находилось около десяти человек, а еще несколько людей с камерами стояли рядом и снимали происходящее на видео.

«Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - заявили в пресс-службе.

Суд установил, что такие действия нарушают общепринятые нормы и правила поведения в общественном месте. Почему штраф по статье о мелком хулиганстве получили только двое участников, не уточняется.

Ранее суд арестовал девятерых участников секс-вечеринки в одном из московских ТЦ. Одной из фигуранток дела также придется заплатить штраф.