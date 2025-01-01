01 января 2025, 19:49

Любители фейерверков сожгли елку на площади уральского города

РИА «Новости»
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Городская елка загорелась из-за запущенного рядом фейерверка во время празднования Нового года в ЗАТО «Лесной». Подробностями поджога с РИА «Новости» поделился руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области

Он сообщил, что в ночь на 1 января мужчина пришел в парк с женщиной и двумя детьми, чтобы запустить салют. Однако он поставил коробку с фейерверком на неровную поверхность, что, скорее всего, привело к серьезным последствиям.

«От первых же выстрелов коробка упала, и все последующие заряды полетели не в воздух, а в сторону нарядной искусственной елки. Она тут же вспыхнула», - объяснил Горелых.

По словам представителя МВД, общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Личность мужчины сейчас устанавливается. По итогам проверок правоохранители примут решение об уголовном деле.

В конце декабря жители Уфы обвинили местные власти в краже новогодней елки.

Спиленное без разрешения хозяев дерево разместили в парке «Орион».

Поджоги Мужчины Свердловская область Новый год
01 января 2025, 17:21
Пьяный петербуржец запустил салют в толпе в Новый год
РИА «Новости»
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В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который запустил фейерверк в толпе прохожих. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«Мужчина, запустивший фейерверк третьего класса опасности в толпе прохожих, задержан военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии в Александровском саду Санкт-Петербурга», - уточнили в ведомстве.

Дебошира передали в отдел полиции. В Росгвардии напомнили о запрете использовать пиротехнические изделия первого-третьего классов опасности в общественных местах.

В Приморском районе Санкт-Петербурга группа молодых людей устроила «пиротехническую перестрелку» у ЖК «Юбилейный квартал». Участники обменялись выстрелами из фейерверков, сообщило Ura.ru.

В Ярославле запущенный фейерверк попал в людей и припаркованные автомобили. Новогодний салют запустили в одном из дворов Гагаринского переулка в Заволжском районе города.

Санкт-Петербург Росгвардия Мужчины Полиция
01 января 2025, 16:55
В Башкирии сошли с рельсов грузовые вагоны с рудой
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Днем 1 января в городе Учалы два грузовых вагона с рудой сошли с рельсов и опрокинулись. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Состав состоял из 17 вагонов, все они перевозили руду. Погибших и пострадавших нет. Вагоны расцепили, маневровый локомотив транспортирует их до пункта назначения.

На транспортное сообщение РЖД происшествие не повлияло, однако пришлось временно приостановить движение автомобилей на переезде в микрорайоне Бурансы.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку. Действия ответственных лиц рассмотрят на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в РЖД назвали предварительную причину схода 24 вагонов на станции в Забайкалье. Это могло случиться из-за излома рамы колесной пары.

Башкирия Поезда
01 января 2025, 16:36
Женщина и 14-летняя девочка погибли при пожаре в Череповце
РИА «Новости»
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В Вологодской области два человека погибли при пожаре в Череповце. Загорелась квартира на третьем этаже дома по Советскому проспекту, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место ЧП пожарные нашли в задымленной квартире 45-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и девочку 14 лет.

«Всех незамедлительно передали прибывшим медикам. К сожалению, женщина и девочка погибли. Мужчина был госпитализирован», - уточнили в МЧС.

Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства возникновения пожара.

В новогоднюю ночь в Самаре при пожаре в общежитии погибли два человека. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Специалисты МЧС спасли 40 человек, в том числе пять детей.

Пожары Дети Женщины
01 января 2025, 15:16
Мужчина провалился под лед при катании на «ватрушке» на северо-западе Москвы
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Днем 1 января в столичном районе Строгино 50-летний местный житель едва не погиб, решив покататься на тюбинге неподалеку от аллеи «Дорога жизни». Об этом сообщил источник 360.ru.

Очевидцы позвонили в спасательную службу в 14:10. Они рассказали, что неуправляемую «ватрушку» вынесло в реку, а сидевший в ней человек оказался в воде. Мужчина держался за льдину и мог утонуть.

Прибывшие на вызов спасатели достали пострадавшего. С кровотечением и травмой головы его увезли на машине скорой помощи.

Ранее 13-летний подросток в Новом Уренгое скатился на тюбинге прямо под колеса большегруза. Мальчик скончался на месте.

В министерстве благоустройства Подмосковья призвали кататься на «ватрушках» в специально оборудованных местах , только тогда это зимнее развлечение может быть безопасным.

Москва

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