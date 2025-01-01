Любители фейерверков сожгли елку на площади уральского города

Он сообщил, что в ночь на 1 января мужчина пришел в парк с женщиной и двумя детьми, чтобы запустить салют. Однако он поставил коробку с фейерверком на неровную поверхность, что, скорее всего, привело к серьезным последствиям.

«От первых же выстрелов коробка упала, и все последующие заряды полетели не в воздух, а в сторону нарядной искусственной елки. Она тут же вспыхнула», - объяснил Горелых.

По словам представителя МВД, общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Личность мужчины сейчас устанавливается. По итогам проверок правоохранители примут решение об уголовном деле.

В конце декабря жители Уфы обвинили местные власти в краже новогодней елки.

Спиленное без разрешения хозяев дерево разместили в парке «Орион».