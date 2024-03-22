Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Crocus City Hall

Лукашенко заверил, что напавшие на Crocus City Hall будут установлены и наказаны.

Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что произошедшее является чудовищным актом, который не может иметь никаких оправданий.

«Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий», - заявили в МИД Белоруссии.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник» произошла стрельба. После этого в здании начался пожар , произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек , еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.