Лося вытащили из полыньи в Тверской области
В Тверской области лось провалился под лед. Из ловушки животное спасли сотрудники регионального МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.
В МЧС уточнили, что лось с лосенком ушли под воду на озере Плоское в районе деревни Шихино.
Спасатели вооружились топором, бензопилой и веревкой, чтобы вытащить парнокопытных из полыньи. Детеныш лося погиб.
«Спасенного сохатого осмотрел на месте егерь, животное не пострадало», - добавили в ведомстве.
Животное отпустили, после чего оно скрылось в лесу.
В Ленобласти в первых числах февраля во двор жилого дома забежала беременная лосиха. Местные жители не смогли спасти раненое животное - оно истекло кровью.