Лося вытащили из полыньи в Тверской области

Читайте нас в:

В МЧС уточнили, что лось с лосенком ушли под воду на озере Плоское в районе деревни Шихино.

Спасатели вооружились топором, бензопилой и веревкой, чтобы вытащить парнокопытных из полыньи. Детеныш лося погиб.

«Спасенного сохатого осмотрел на месте егерь, животное не пострадало», - добавили в ведомстве.

Животное отпустили, после чего оно скрылось в лесу.

В Ленобласти в первых числах февраля во двор жилого дома забежала беременная лосиха. Местные жители не смогли спасти раненое животное - оно истекло кровью.