Лось застрял в пруду в Новой Москве

Крупный пожар на швейной фабрике в Ногинске локализовали на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Также появились кадры тушения возгорания.

Пожар начался 20 мая, бушевал весь вечер и часть ночи, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Произошло обрушение кровли по всей площади», - говорится в сообщении.

Огнеборцы также делали все, чтобы предотвратить распространение огня на соседние постройки. Для тушения пожара задействовали высотную технику. Кроме того, эвакуировали 20 человек.

В тот же день пожарные ликвидировали возгорание в ресторане в московском районе Люблино, задействовав для этой цели 53 спасателя и 16 единиц техники. Огонь в здании распространился на площади в 350 квадратных метров.

Также крупный пожар вспыхнул в одном из зданий на Краснодарской улице столицы. До прибытия спасателей его покинули 12 человек. Информация о пострадавших не поступала. Также уточнялись сведения о площади возгорания и о том, что именно горело.