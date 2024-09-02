02 сентября 2024, 12:06

Лось выбежал на дорогу в Петербурге и устроил смертельное ДТП

Global Look Press
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Один человек стал жертвой столкновения автомобиля с лосем на внутренней стороне кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Известий».

ДТП случилось на 37-м километре КАД.

«В результате происшествия один человек пострадал, еще один человек погиб. Лось также погиб», - рассказал источник.

По его данным, пострадавший получил тяжелые травмы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В конце августа автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина попал в аварию с лосем. Машина столкнулась с животным на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. В 2021 году экс-парламентарий вез в этом авто разделанную тушу лося.

Тогда Рашкин получил условный срок за незаконную охоту и убийство сохатого в Саратовской области. Депутат пытался убедить правоохранителей, что нашел животное мертвым.

Санкт-Петербург ДТП Животные
02 сентября 2024, 11:26
Тело месячной девочки нашли на веранде в Бурятии. Убийцей мог быть ее отец
РИА «Новости»
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В Бурятии возбудили уголовное дело по факту убийства младенца. Подозреваемым стал родной отец погибшей девочки, сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следователей, 31 августа мужчина распивал спиртные напитки вместе с сожительницей. Спустя несколько часов общения пара поссорилась.

«В ходе конфликта мужчина причинил месячной дочери телесные повреждения, от которых наступила ее смерть», - сообщили в пресс-службе СК.

Исчезновение девочки заметила соседка семьи, которая пришла к ним в гости. Женщина сообщила полиции о пропаже ребенка. Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили тело младенца на веранде.

Отцу погибшей предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего». В ближайшее время суд решит вопрос о заключении его под стражу.

Ранее гражданина США заподозрили в убийстве 30-летней россиянки в Одинцове. Мужчина успел выехать из страны, но его объявили в международный розыск и задержали в Турции.

Убийства Бурятия
01 сентября 2024, 23:10
Три человека погибли в зажатой грузовиками на Кубани иномарке
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Три человека стали жертвами  ДТП на трассе «Кавказ» в Армавире. Автомобиль Mercedes зажало между грузовиками, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, ДТП произошло около 14:40. Водитель грузового «Камаза» допустил заднее столкновение с тремя автомобилями, стоявших перед светофором.

«В результате ДТП легковой Mercedes оказался зажатым между двумя грузовиками „Камаз“, погибли водитель и два пассажира иномарки», - указали в сообщении.

Также травмы получил водитель грузовика.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Новой Москве. В ДТП погиб один человек. Медики госпитализировали пять пострадавших. 360.ru показал видео с места аварии.

Убийства Бурятия
01 сентября 2024, 21:26
Появились кадры с места ДТП с автобусом и фурой на ЦКАД в Москве
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Рейсовый автобус врезался в грузовик на дороге в районе поселения Щаповское в Троицком административном округе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

«В результате ДТП один пассажир автобуса скончался на месте, еще двоих пострадавших доставили в больницу», - уточнили в сообщении.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители работают на месте аварии.

Источник 360.ru ранее сообщил, что автобус с рабочими протаранил перевозивший овощи большегруз Mercedes. От удара большегруз перевернулся. В автобусе погиб один человек, пятеро получили ранения. Всего в салоне находились 27 человек.

По данным прокуратуры Москвы, установление причины дорожной аварии взяли на контроль. По факту ДТП назначена процессуальная проверка.

Грузовики ДТП Дороги Автобусы Mercedes Москва
01 сентября 2024, 14:14
Состояние одного из пострадавших в ДТП на нижегородской трассе оценили как крайне тяжелое
РИА «Новости»
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Количество пострадавших при смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области выросло до 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Всего пострадали 16 человек, их них восемь погибших. Детей в числе погибших и пострадавших нет. Из восьми пострадавших четверо в состоянии средней тяжести, трое - в тяжелой и один - в крайней», - заявили в ведомстве.

На месте происшествия работали пять бригад скорой медицинской помощи, также пришлось задействовать санитарную авиацию. В зависимости от состояния пострадавших примут решение об их транспортировке в областной центр.

Авария произошла около 11:00 1 сентября на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и наехал на отбойник, машина опрокинулась.

ДТП Дороги Россия

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