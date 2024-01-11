«Ломятся в дверь». Лидер движения «Левый фронт» сообщил, что к нему пришли с обыском

«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», - написал Удальцов.

Других подробностей нет, больше сообщений не было.

В декабре лидера «Левого фронта» задержали во время акции на Красной площади. Политик вместе с активистами устроил акцию памяти к годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Поводом для задержания стало то, что Удальцов развернул на площади красный флаг. В отделе полиции составили протокол по статье КоАП России об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Ему назначили 40 часов обязательных работ. Заседание прошло в Тверском райсуде Москвы. Политику мог также грозить штраф в размере до 20 тысяч рублей.

В 2022 году Сергея Удальцова задерживали за проведение опроса прохожих в Москве о российской спецоперации.