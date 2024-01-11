11 января 2024, 10:47

«Ломятся в дверь». Лидер движения «Левый фронт» сообщил, что к нему пришли с обыском

РИА «Новости»
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Координатор общественного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что к нему пришли с обыском. Сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», - написал Удальцов.

Других подробностей нет, больше сообщений не было.

В декабре лидера «Левого фронта» задержали во время акции на Красной площади. Политик вместе с активистами устроил акцию памяти к годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Поводом для задержания стало то, что Удальцов развернул на площади красный флаг. В отделе полиции составили протокол по статье КоАП России об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Ему назначили 40 часов обязательных работ. Заседание прошло в Тверском райсуде Москвы. Политику мог также грозить штраф в размере до 20 тысяч рублей.

В 2022 году Сергея Удальцова задерживали за проведение опроса прохожих в Москве о российской спецоперации.

Полиция
11 января 2024, 11:48
Жена спасла супруга из подвала московского стриптиз-клуба
РИА «Новости»
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В подвале московского стриптиз-клуба «Распутин» случайно заперли одного из посетителей. Он просидел в неотапливаемом помещении целую ночь, пока его не вызволила жена. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

Пленник посетил клуб на Зубовском бульваре, чтобы отпраздновать день рождения. Веселье кончилось тем, что он оказался заперт в подвале заведения.

Утром его обнаружил персонал. Мужчина попросил позвонить его жене, которая вызвала спасателей. Однако им не разрешила пройти в клуб охрана. Чтобы освободить мужчину, понадобилось вмешательство полиции.

Для посетителя инцидент обошелся без серьезных последствий - он лишь немного замерз за ночь.

Накануне стало известно о том, что суд в Москве приостановил работу ночного клуба «Мутабор» , в котором прошла скандальная «голая вечеринка» Ивлеевой, на три месяца.

Отдых Москва
11 января 2024, 10:42
Дело возбудили против водителя, сбившего поэта Рубинштейна в Москве
РИА «Новости»
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В отношении водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна на улице Образцова в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ДТП произошло 8 января около 12:40, когда 76-летний поэт переходил дорогу по пешеходному переходу. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с тяжелыми травмами.

Там Рубинштейн пережил интубацию и сложное хирургическое вмешательство. Врачи диагностировали повреждения таза, переломы лонной кости, крестца, ключицы, височной и скуловой костей, множественные переломы ребер. Больше всего пострадала голова, у него зафиксировали пневмоцефалию, скопление воздуха в черепе и серьезную гематому мозга. Поэту подают жизненно необходимые препараты через венозный катетер. Лечение осложняет имеющееся хроническое заболевание легких.

Прогнозы врачей крайне пессимистичны: если поэт поправится, то может остаться инвалидом.

На 63-летнего водителя, совершившего наезд, завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, что может привести к лишению свободы на срок до двух лет. Он не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна.

ДТП Писатели Москва
11 января 2024, 10:32
Тело мужчины нашли в квартире на юге Москвы
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Сотрудники столичного главка Следственного комитета начали выяснять обстоятельства смерти мужчины в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По информации СК, утром 11 января в квартире на Судостроительной улице обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе.

Точную причину и время смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки.

Ранее в квартире в центре Москвы обнаружили скелет 83-летней пенсионерки. Предположительно, тело пролежало рядом с входной дверью около года.

Убийства Москва
11 января 2024, 09:12
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 8 жертвами под Пензой
пресс-служба МВД по Пензенской области
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Сотрудники прокуратуры Пензенской области проконтролируют установление обстоятельств ночного ДТП с погибшими, сообщила пресс-служба ведомства. Было известно о семи жертвах, однако, по данным РИА «Новости», один из пострадавших умер в больнице.

На место происшествия направили зампрокурора Пензенской области Евгения Новикова и Нижнеломовского межрайонного прокурора Андрея Яроша. Они выяснят причины аварии и проконтролируют действия правоохранителей и аварийно-спасательных бригад на месте.

По предварительным данным, ДТП случилось около 03:00 на 504-м километре ФАД «Урал», в районе села Федоровка Нижнеломовского района. Грузовик Volvo с прицепом столкнулся с микроавтобусом JAC M3 с иностранными регистрационными номерами.

Водитель микроавтобуса, 42-летний мужчина, направлялся в сторону Москвы и, предварительно , выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым автомобилем. За его рулем был 32-летний мужчина.

Первоначально сообщалось о семи погибших и двух пострадавших, все они находились в минивэне. По информации РИА «Новости», один из госпитализированных - в тяжелом состоянии.

Сотрудники прокуратуры Пензенской области проконтролируют установление обстоятельств ночного ДТП с погибшими, сообщила пресс-служба ведомства. Было известно о семи жертвах, однако, по данным РИА «Новости» , один из пострадавших умер в больнице.

Прокуратура РФ ДТП

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