03 мая 2024, 15:21

«Локомотив» выплатит компенсацию жительнице Ярославля за попадание в нее шайбы

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Суд постановил выплатить 80 тысяч рублей ярославской болельщице, которой на матче «Локомотива» и «Трактора» в лицо попала шайба. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Из-за вылетевшей за пределы поля шайбы женщина получила перелом челюсти. Пострадавшей приходилось некоторое время есть через трубочку жидкую пищу, она не могла говорить. Спустя несколько дней после злополучного матча жительница Ярославля улетела на отдых, чтобы не потерять уже оплаченную путевку, однако ей пришлось сидеть все это время в номере отеля.

«По возвращении истице провели операцию, на сегодняшний день челюсть полностью не срослась, возможно, понадобится новое оперативное вмешательство», - указали в пресс-службе.

«Локомотив» отказался компенсировать женщине моральный вред в размере 98 тысяч рублей, и после этого пострадавшая обратилась в суд. В итоге Ассоциацию «Хоккейного клуба „Локомотив“ Ярославль» обязали выплатить 80 тысяч рублей.

Ранее шайба попала на трибуны во время матча «Буран» - «Динамо Санкт-Петербург» в Воронеже. Спортивный снаряд влетел в голову мальчика.

Спортсмены Суд Хоккей
05 мая 2024, 13:58
Число лишившихся света жителей Свердловской области сократилось до 41 тысячи
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Порядка 41 тысячи жителей Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и Свердловскую область в ночь на субботу. Непогода продолжалась до утра воскресенья. Больше всего снега выпало в Ревде, к утру 5 мая толщина снежного покрова достигала 31 сантиметра.

«По оперативным данным, количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тысячи», - уточнили в ведомстве.

До этого прокуратура Свердловской области сообщала, что без света остались порядка 74 тысяч жителей Ревды, Дегтярска, Первоуральска и других населенных пунктов. В ряде районов возникли проблемы с водой и отоплением.

Электричество Россия Екатеринбург Свердловская область Снегопад
05 мая 2024, 10:46
МЧС назвало число подтопленных домов и участков в России
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Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия паводков в регионах. Подтопленными остаются 4206 жилых домов и 10 386 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

За последние сутки спасатели откачали 350 тысяч кубометров воды, просушили восемь тысяч домов и продезинфицировали более 21 тысячи зданий.

По данным МЧС, вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает подниматься в Викуловском районе, а возле сел Ильинка и Абатское специалисты заметили снижение. Спасатели помогают жителям эвакуироваться с затопленных территорий.

«В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы», - указали в пресс-службе.

В Оренбургской области остаются подтопленными 3287 жилых домов и 7136 приусадебных участков. Паводки также продолжаются в шести муниципалитетах Курганской области.

Ранее губернатор Оренбургской области рассказал, что в регионе все структуры занимаются восстановлением территорий , освобожденных от воды. Он пообещал, что власти запустят все разрушенные объекты.

Спасатели Паводки Курганская область Реки Наводнение в Оренбургской области
05 мая 2024, 10:30
Водитель иномарки погиб из-за столкновения с КамАЗом в Татарстане
Пресс-служба МВД
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Грузовики Mercedes и КамАЗ загорелись после столкновения на 824-м километре дороги М-12 «Восток» в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

В результате ДТП погиб водитель иномарки 1996 года рождения. По предварительным данным, Mercedes на большой скорости влетел в грузовик дорожной службы «Обстоятельства ДТП выясняются», - подчеркнули в пресс-службе.

Госавтоинспекция МВД также обратилась к водителям и напомнила о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.

Ранее массовое ДТП произошло в Таганском районе Москвы. Утром у светофора на Нижегородской улице столкнулись сразу три иномарки: Kia, Hyundai и Mercedes. В результате аварии пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация. По предварительным данным, инициатором аварии был водитель Mercedes, который находился в нетрезвом состоянии. По информации источника, разлива топлива и возгорания не было.

Грузовики Татарстан ДТП Водители Mercedes
05 мая 2024, 10:01
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
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Южная транспортная прокуратура проведет проверку из-за схода грузового поезда с рельсов в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на узловой станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. Из-за схода электровоза с рельсов никто не пострадал.

«Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - указали в пресс-службе.

Ранее железнодорожный состав сошел с рельсов в Бурятии. Сход трех вагонов с углем произошел на подъездном пути необщего пользования в Улан-Удэ. В результате никто не пострадал, дорожные службы начали проводить восстановленные работы. Прокуратура установит причины произошедшего и в случае необходимости примет меры реагирования.

РЖД Прокуратура РФ Дороги Поезда

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