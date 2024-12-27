27 декабря 2024, 02:25

Локомотив смял легковушку с тремя людьми в Ставрополье

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В городе Светлограде в Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом. Два человека погибли, сообщили в Telegram-канале пресс-служба краевого МЧС.

По данным ведомства, сообщение о столкновении поступило в 23:40. Легковой автомобиль влетел в маневровый локомотив без вагонов. При этом схода локомотива с рельс не произошло.

На снимках с места ДТП видно, что машина сильно пострадала. В результате этого погибли два человека, еще один получил ранения.

Ранее в Москве в тоннеле столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них погиб на месте. По предварительной информации, он остановился в тоннеле, чтобы выставить знак, после чего в его авто на большой скорости влетела иномарка.

Спасатели ДТП МЧС РФ Поезда Водители
27 декабря 2024, 01:33
Минтранс Казахстана сделал заявление о катастрофе в Актау
360.ru
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Взрыв кислородного баллона произошел на борту упавшего в Актау самолета. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Караваев сообщил Telegram-каналу «Sputnik Казахстан».

По словам министра, в 10:52 руководитель полетов вышки «Актау» получил информацию о взрыве кислородного баллона на борту самолета авиакомпании AZAL. Ему также сообщили, что после этого пассажиры в салоне начали терять сознание.

Руководитель полета «Казаэронавигации» незамедлительно оповестил о прибытии в аэропорт Актау аварийного воздушного судна пожарной команды и медицинских структур.

Издание отметило, что вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев указал - к настоящему моменту никаких официальных версий катастрофы в Актау нет. Своих версий, добавил чиновник, пока не предоставили ни Россия, ни Азербайджан.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился неподалеку от Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, погибли 38 из них.

Правительственную комиссию Казахстана по расследованию причин авиакатастрофы возглавил вице-премьер республики Канат Бозумбаев. На брифинге в Актау он рассказал, что пока казахстанские власти воздерживаются от оценок версий крушения самолета AZAL.

Казахстан Катастрофы Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
27 декабря 2024, 01:03
Полиция проверила неопознанные предметы на колесах поезда в Ростовской области
РИА «Новости»
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Посторонние предметы на колесных парах одного из локомотива, которые обнаружили на станции Сальск в Ростовской области, оказались датчиками нового образца для проведения измерений. Об этом РИА «Новости» сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Посторонние предметы на колесах локомотива обнаружили еще 15 декабря. В результате проверки выяснилось, что это не что иное как датчики нового образца, которые проходили проверку на локомотиве.

В пресс-службе уточнили, что всего на станции Сальск в Ростовской области при обходе обнаружили 10 неизвестных предметов прямоугольной формы на колесных парах одного из локомотивов. После этого на место отправилась следственно-оперативная группа и саперы.

Ранее в Забайкальском крае столкнулись два грузовых поезда. В результате удара с рельсов сошли 24 вагона. По предварительным данным, причиной стал излом рамы колесной пары.

Посторонние предметы на колесных парах одного из локомотива, которые обнаружили на станции Сальск в Ростовской области, оказались датчиками нового образца для проведения измерений. Об этом РИА «Новости» сообщили в УТ МВД России по СКФО.

РЖД Россия Поезда Полиция
27 декабря 2024, 00:19
Кидался на несчастного раз за разом. Ребенок мигрантов избил мальчика-аутиста в автобусе
Unsplash
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Ребенок из семьи мигрантов напал на мальчика с аутизмом в автобусе в Краснодарском крае. Об этом сообщило издание «Лента новостей Краснодара».

По данным издания, агрессор и его жертва учились в одной школе в станице Нововеличковской. Ребенок мигрантов понимал, что мальчик с особенностями психического развития ему не ответит.

Он начал издеваться над потерпевшим. Тот безуспешно попытался противостоять мигранту, после чего последний принялся забивать мальчика руками и ногами.

Водитель автобуса останавливался дважды и разнимал детей. Однако ребенок мигрантов на его действия не реагировал. Он вновь принимался избивать мальчика с аутизмом.

К настоящему моменту местные власти не комментировали произошедшее.

Ранее мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в Москве. Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО.

Дети Мигранты Краснодар Автобусы Краснодарский край
26 декабря 2024, 22:47
Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве
Unsplash
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Пассажирский автобус врезался в осветительный столб в российской столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в Гагаринском районе Юго-западного административного округа на улице Вавилова. По информации источника, пострадали как минимум три человека.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Столичные власти не комментировали происшествие.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве также произошло ДТП.

Погиб водитель, который вышел из авто, чтобы выставить знак аварийной остановки.

ДТП Автобусы Москва

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