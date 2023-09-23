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По данным издания, накануне один из спасателей, 31-летний старший смены местной пожарной части, отмечал с коллегами свой день рождения. Вечером они отправились на моторной лодке в свой поселок Жешарт, и возле пирса она перевернулась. На берег выбрались лишь трое, о судьбе остальных ничего не известно. Среди тех, кто не выплыл, и сам именинник.

В начале сентября очевидец позвонил в экстренные службы и рассказал, что на Химкинском водохранилище якобы перевернулась лодка с шестью пассажирами, и обратно смог забраться лишь один из них. Позже выяснилось, что на водохранилище проводилась тренировка, все участники были в спасательных жилетах, пострадавших нет.

Кроме того, лодка не переворачивалась - очевидцу показалось.

На реке Вычегда в Республике Коми перевернулась лодка с шестью пожарными, после чего трое пропали без вести. Водолазы прочесывают дно. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Официальной информации о происшествии нет.