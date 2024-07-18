18 июля 2024, 22:17

Лодка с пассажирами перевернулась на озере под Вологдой

Пресс-служба МЧС
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Катание на лодке по Белавинскому озеру в Усть-Кубинском районе Вологодской области привело к гибели женщины и девочки. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что в лодку сели трое взрослых и четверо детей. На воде маломерное судно перевернулось. Пять пассажиров добрались до берега самостоятельно.

Женщина 46 лет и девочка 2018 года рождения утонули. Прибывшие на место спасатели извлекли тела из воды.

В ведомстве призвали не забывать о спасательных жилетах при катании на лодках и не выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения.

В конце мая житель Якутии утонул во время катания на лодке по водоему около села Хаптагай. Во время движения судно перевернулось, и добраться до берега мужчина не смог. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Утопленника достали только утром следующего дня.

Спасатели Дети МЧС РФ Женщины Россия Водоемы
18 июля 2024, 22:36
ДТП с такси и иномаркой произошло на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Белый автомобиль Kia Rio столкнулся с легковым автомобилем BMW в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Авария произошла на проезде Шокальского в районе дома № 18. В результате удара водителю такси понадобилась помощь медиков. После осмотра его отпустили домой. Также с места ДТП госпитализировали водителя BMW.

Причины аварии устанавливаются. На месте дорожного происшествия продолжают работать правоохранители.

Ранее водитель такси врезался в трамвай № 17 в московском районе Ростокино. В аварии пострадали пассажирка и водитель машины. На участке аварии на проспекте Мира временно останавливали движение.

Также юго-востоке Москвы столкнулись бетономешалка и мотоцикл. Водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

ДТП Такси Иномарки Москва
18 июля 2024, 21:51
Квартира загорелась в многоэтажке на юго-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Сильный пожар охватил квартиру на 11-м этаже многоэтажного дома на улице Цимлянской в московском районе Люблино. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах Москвы.

По словам собеседника, из окон валит густой черный дым. До прибытия пожарных из здания вышли 25 человек.

Пожары Москва
18 июля 2024, 20:11
Стала известна причина экстренной посадки самолета из США в аэропорту Красноярска
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Экипаж, летящего из Индии в США Boeing, собирается совершить аварийную посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Диспетчеры получили информацию о ЧП около 18:30 по московской времени. Воздушное судно находилось на высоте примерно 11 километров.

Экипаж сообщил о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«В 19:52 МСК самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Он самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», - отметил он.

По данным Росавиации, предварительным данным, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Air India запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Он летел из Дели в Сан-Франциско. Службы в полной готовности, сообщали в аэропорту.

США Индия Самолеты Boeing
18 июля 2024, 19:35
Летевший из Индии в США самолет запросил посадку в России
Unsplash
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Самолет авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщил ТАСС.

«Он летит из Дели в Сан-Франциско и запросил посадку в аэропорту. Службы в полной готовности», - отметили в аэропорту.

США Индия Самолеты Россия

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