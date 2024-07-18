Лодка с пассажирами перевернулась на озере под Вологдой

В ведомстве уточнили, что в лодку сели трое взрослых и четверо детей. На воде маломерное судно перевернулось. Пять пассажиров добрались до берега самостоятельно.

Женщина 46 лет и девочка 2018 года рождения утонули. Прибывшие на место спасатели извлекли тела из воды.

В ведомстве призвали не забывать о спасательных жилетах при катании на лодках и не выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения.

В конце мая житель Якутии утонул во время катания на лодке по водоему около села Хаптагай. Во время движения судно перевернулось, и добраться до берега мужчина не смог. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Утопленника достали только утром следующего дня.