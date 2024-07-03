03 июля 2024, 08:17

Лобовое ДТП затруднило движение по Волгоградскому проспекту в Москве

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Две легковушки столкнулись лоб в лоб на Волгоградском проспекте в Москве. Об аварии в районе дома №108 сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе обратили внимание, что движение в районе ДТП пока затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

ДТП Москва
03 июля 2024, 07:41
Сбившего детей водителя грузовика арестовали на Сахалине
РИА «Новости»
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Долинский городской суд на Сахалине заключил под стражу водителя Toyota Dyna, который сбил четырех детей. Он проведет в изоляторе два месяца, сообщил сайт astv.ru.

Водитель грузовика останется под стражей до 29 августа. Затем заключение под стражу могут продлить.

Авария произошла вечером 29 июня в селе Взморье на улице Приморской. Водитель потерял управление и сбил четырех детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Следком Сахалина сообщил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Одна потерпевшая попала в больницу в тяжелом состоянии , двое получили травмы средней степени тяжести. Еще одному ребенку назначили амбулаторное лечение.

Ранее на северо-востоке Москвы автобус попал в ДТП из-за внезапно выскочившего на дорогу электросамокатчика. Двух пассажирок общественного транспорта из-за этого госпитализировали с ушибами и переломами.

Суд Дети ДТП Аресты
03 июля 2024, 00:06
Оживший в чемодане «труп» мужчины напугал москвичей
Freepik
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Необычное происшествие случилось недавно в Москве. Оживший «труп» вылез из чемодана и напугал прохожих, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, жители столицы увидели в траве чемодан, из которого торчали человеческие ноги и другие части тела. Перепуганные граждане вызвали на место сотрудников экстренных служб.

В какой-то момент «труп» ожил и вылез из чемодана. Напугавший всех мужчина объяснил, что выбрал такое необычное место, чтобы комфортно поспать.

Ранее туристы, катавшиеся на банане в Сочи, обнаружили тело утонувшего мужчины.

Спасатели достали утопленника. Его личность сейчас устанавливается.

В июне штормовые волны на пляже «Ривьера» унесли в море 20-летнюю жительницу Липецкой области. Ее труп нашли через четыре дня.

Спасатели Мужчины Москва
02 июля 2024, 23:56
Люлька с рабочими рухнула с моста в Нижнем Новгороде
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Люлька с рабочими сорвалась с моста в Нижнем Новгороде. В результате поиска водолазы вытащили из реки тело одного из пострадавших, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Информация о случившемся на Стригинском мосту через реку Оку поступила диспетчерам вечером во вторник. По предварительным данным, подвесная люлька сорвалась при проведении строительных работ, в ней находились два человека.

«Для проведения поисковых работ к месту направили водолазную группу аварийно-спасательного отряда», - отметили в сообщении.

В результате поисков спасатели извлекли тело 25-летнего мужчины. Поиски второго рабочего продолжат в среду.

Двое рабочих провалились в котлован на стройке в Москве в Бутырском районе на Складочной улице. Мужчины упали в яму глубиной в пять метров, их засыпало землей. Рабочие смогли сами вытащить одного пострадавшего.

Спасатели Работа Мужчины Реки
02 июля 2024, 23:52
«Бежит куча народу». Массовая драка со стрельбой произошла в Тюмени
РИА «Новости»
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Массовая драка со стрельбой произошла на стоянке гипермаркета «Окей» в Тюмени. Местная жительница рассказала 360.ru о подробностях произошедшего.

Массовый конфликт со стрельбой произошел вечером во вторник, 2 июня, у гипермаркета «Окей» в Тюмени. На стоянке магазина собрались около 50 человек. Сначала они кричали друг на друга, потом послышались выстрелы. Участники конфликта разбежались.

Женщина, живущая в доме напротив, рассказала 360.ru, что тоже слышала выстрелы и наблюдала за ситуацией из окна. По ее словам, стрельбой конфликт не закончился.

«Я когда выглянула в окно, смотрю, от „Окея“ бежит куча народу. Потом они подбегают к перекрестку, с угла дома, начинают пацаненка избивать - очень-очень сильно. Там было много народу, может, человек 10, может, и больше», - заявила она.

Местная жительница добавила, что после избиения молодого человека подняли на ноги - он еле шел. На место происшествия приехали два автомобиля скорой помощи и правоохранители.

Ранее массовая драка в одном из дворов Челябинска закончилась стрельбой и взрывами. В полиции начали поиски участников конфликта.

Драки Тюмень Стрельба

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