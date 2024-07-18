18 июля 2024, 14:13

Лишенный прав помощник российского министра снова сел за руль

РИА «Новости»
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Помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика поймали за рулем Range Rover. За руль он сел без прав, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Полицейские задержали чиновника 17 июля. Внимание правоохранителей он привлек на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии.

Левчику действия полиции не понравились - мужчина начал угрожать им увольнением. Теперь его могут арестовать на 15 суток.

В публикации уточнили, что Левчик занял должность помощника министра крымского МЧС Сергея Садаклиева в 2022 году.

Водительское удостоверение у него отобрали спустя год - чиновник сел за руль под барбитуратами.

По данным «Mash на волне», мать Левчика Наталья Лапшина была главой администрации Мирновского сельского поселения. Ее уволили за махинации с землей.

Левчика доставили в Железнодорожный райотдел полиции. Там он будет ждать суда.

Крым Чиновники Полиция
18 июля 2024, 13:29
Стало известно, что использовали террористы для поджога «Крокуса»
РИА «Новости»
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Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», применили для поджога бензин или смешанный с маслом бензин. С таким заявлением выступил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов, сообщил ТАСС.

Также Воронов подчеркнул, что системы пожаротушения в «Крокусе» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», - сказал он на пресс-конференции в «Российской газете».

Теракт в «Крокусе»
18 июля 2024, 13:22
Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения ряда поджогов
РИА «Новости»
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Системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил ТАСС.

О подробностях поджога концертного зала заявил 18 июля директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», - указал он на пресс-конференции в «Российской газете».

Теракт в «Крокусе»
18 июля 2024, 11:48
Пожар начался на территории завода в Екатеринбурге
Соцсети
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Утром в четверг на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге начался пожар. К месту прибыли несколько автомобилей МЧС для тушения возгорания, сообщил E1.ru.

По информации источника, Уральский завод транспортного машиностроения выпускает железнодорожную продукцию, станки-качалки, трамвайные вагоны и военную технику.

«Загорелась кровля пустующего цеха на площади в 300 „квадратов“, там велись сварочные работы. Трое рабочих эвакуировались, других людей в помещении не было», - сообщил источник в экстренных службах.

В главке МЧС по Свердловской области добавили, что загорелась кровля отдельно стоящего здания. В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших не поступало, на месте работают 14 единиц спецтехники и 37 человек личного состава.

В пресс-службе «Уралтрансмаша» подчеркнули, что возгорание уже ликвидировали, предприятие продолжает производственный процесс в штатном режиме.

Днем ранее пожар вспыхнул на крыше строящегося концертного комплекса в Сириусе.

Теракт в «Крокусе»
18 июля 2024, 11:25
Московского священника осудили за обмен порнографическими фото
РИА «Новости»
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Суд приговорил протоиерея Димитрия (Кувырталова), настоятеля храма Архангела Михаила в Летове, к трем годам колонии общего режима за обмен порнографическими фотографиями через WhatsApp. Об этом сообщил ТАСС адвокат священника Денис Балуев.

Отца Димитрия задержали в прошлом году во время командировки в зону СВО, когда караульный нашел в его телефоне несколько частных переписок, в которых священник и его собеседницы отправляли друг другу интимные фотографии. При этом одной из участниц переписки не было 18 лет.

Протоиерея задержали и поместили в комендатуру, после чего перевели в Москву. Сторона обвинения запросила для него восемь лет, однако Зюзинский районный суд приговорил к трем.

«Возник прецедент, когда отправка и получение в мессенджере по обоюдному согласию абонентов изображений квалифицировано как тяжкое преступление, за которое назначен реальный тюремный срок», - прокомментировал приговор адвокат.

Сторона защиты будет обжаловать приговор.

Ранее жители Архангельска возмутились публичным показом фильма «Природа любви», в котором были откровенные сцены.

Фото Священники

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