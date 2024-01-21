21 января 2024, 18:50

Лишь 150 картин удалось спасти из сгоревшей Национальной галереи Абхазии

РИА «Новости»
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Лишь 150 из четырех тысяч картин спасли после пожара в Национальной галерее в Сухуме. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Минкультуры Абхазии Динара Смыр. Ее слова привело РИА «Новости».

«Среди них есть фрагменты работ Александра Шервашидзе - Чачба. Но ни одна из картин этого художника не уцелела», - добавили в пресс-службе ведомства.

По словам Смыр, пока специалисты оценивают ущерб от пожара. Возможно, некоторые картины можно восстановить, заметила она.

В МВД Сухума заявили, что возгорание в галерее произошло около 03:30. Правоохранители рассматривают разные версии пожара, не исключая поджог.

Вице-президент Абхазии Барда Гунба назвал уничтожение картинного фонда серьезной потерей для культуры республики. Источник в Генпрокуратуре Абхазии сообщил, что президент Аслан Бжания ждет отчета следственных органов о пожаре в галерее.

Пожары Картины Абхазия
21 января 2024, 18:27
Выживший в катастрофе Falcon 10 связался с родными в России
Global Look Press
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Один из выживших в катастрофе Falcon 10 в Афганистане оказался 26-летний медработник Игорь Сывороткин. Мать молодого человека рассказала, что он звонил после крушения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Супруга Вероника, с которой он живет в Дмитрове, подтвердила, что Игорь был на борту самолета. Он летел в Паттайю в командировку за пациенткой Анной Евсюковой.

Транспортировку Евсюковой на Falcon 10 из Таиланда, где та отдыхала с мужем и сыном, организовала страховая компания. Местные врачи не знали, почему женщине стало плохо, поэтому ее решили перевезти на родину.

Об этом RT рассказал сын Евсюковой, которого в момент катастрофы не было на борту самолета - он вернулся в Россию регулярным рейсом.

Информация о крушении Falcon 10, следовавшего из Гая в Жуковский, появилась 21 января. На борту находилась супружеская пара. В Росавиации сообщили, что при крушении четыре человека выжили, судьба еще двух неизвестна.

Афганистан Катастрофы Самолеты
21 января 2024, 17:22
Четыре человека выжили после крушения Falcon 10 в Афганистане
Global Look Press
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Поисково-спасательная группа нашла место крушения самолета Falcon 10 в Афганистане. Из шести находившихся на борту людей четырем удалось выжить, сообщила пресс-служба Росавиации со ссылкой на данные российского посольства в стране.

«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно, четыре живы», - подчеркнули в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что пострадавшие получили травмы. Подробностей об их состоянии нет.

Судьба еще двух человек, подчеркнули в пресс-службе, пока неизвестна.

Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. С радаров он пропал вечером 20 января в воздушном пространстве Афганистана, недалеко от границы с Таджикистаном.

На Falcon 10 находились двое россиян - супружеская пара. По данным СМИ, самолет выполнял эвакуационный рейс.

Предварительной причиной его крушения назвали отказ обоих двигателей. СК уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Афганистан Самолеты
21 января 2024, 16:51
Поезд переехал человека на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Мужчина попал под поезд на станции Ростокино на северо-востоке Москвы. Пострадавшему ампутировало руку. Об этом сообщил источник «360».

Со слов дежурного по станции железной дороги 40-летний мужчина угодил под электропоезд. На данный момент он находится под составом.

Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы. Мужчине окажут необходимую помощь.

Ранее девочку чудом спасли из-под колес поезда под Челябинском. Местные жители решили не дожидаться отхода состава и полезли между вагонами. За ними последовала девочка, но состав тронулся. Однако женщина схватила школьницу, вытянув ее из-под поезда.

Поезда Москва
21 января 2024, 15:47
Поисковая группа выдвинулась к месту падения самолета с россиянами в Афганистане
Global Look Press
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Поисково-спасательная группа афганских специалистов направилась к месту падения частного самолета Falcon 10 с россиянами на борту. Об этом со ссылкой на посольство России сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что специалисты вылетят на место в ближайшее время на вертолете.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что частный самолет Falcon 10 выполнял санитарный рейс из индийского Гая через Ташкент в Жуковский. Первоначальным местом вылета борта стала таиландская Паттайя. В Индии экипаж приземлился на дозаправку и вылетел по дальнейшему маршруту в минувшую субботу, 20 января.

Во время пролета над горной афганской провинцией Бадахшан самолет пропал с радаров. На борту находились шесть россиян - четыре члена экипажа и двое туристов.

По данным Telegram-канала Baza, в разбившемся самолете летела семейная пара Анатолия и Анны Евсюковых из Волгодонска. Семья вместе с сыном прилетела на отдых в Таиланд, где женщине стало плохо.

Ее положили в местную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у Анны некую инфекцию, а после рекомендовали мужу отвести пациентку в Россию.

АТОР на основании этой информации начал поиски страховой компании, которая обеспечила лечение и эвакуацию туристов.

После крушения частного джета с россиянами на борту следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Афганистан Больницы Туризм Врачи Авиакатастрофы Самолеты Россия

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