Лишь 150 картин удалось спасти из сгоревшей Национальной галереи Абхазии

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«Среди них есть фрагменты работ Александра Шервашидзе - Чачба. Но ни одна из картин этого художника не уцелела», - добавили в пресс-службе ведомства.

По словам Смыр, пока специалисты оценивают ущерб от пожара. Возможно, некоторые картины можно восстановить, заметила она.

В МВД Сухума заявили, что возгорание в галерее произошло около 03:30. Правоохранители рассматривают разные версии пожара, не исключая поджог.

Вице-президент Абхазии Барда Гунба назвал уничтожение картинного фонда серьезной потерей для культуры республики. Источник в Генпрокуратуре Абхазии сообщил, что президент Аслан Бжания ждет отчета следственных органов о пожаре в галерее.