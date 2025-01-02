02 января 2025, 23:03

Ликвидацию разлива нефтепродуктов в Крыму завершили

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Успешно завершились работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на двух новых участках береговой линии в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Новые участки, загрязненные нефтепродуктами, обнаружили в Керчи и Ленинском районе. В их очистке участвовали сотрудники МЧС и волонтеры.

«Очистили более четырех километров берега. Собрали и вывезли более двух тонн загрязненного песка и грунта», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, специалисты за сутки обследовали 214 километров береговой линии.

Всего с начала работ осмотрели 1803 километров береговой линии, очистили более 48,5 километра побережья, собрали и вывезли 229 тонн загрязненного грунта. Помимо этого, благодаря усилиям спасателей и волонтеров смогли спасти 168 птиц.

В конце декабря 2024 года Росрыболовство сообщило о гибели 21 дельфина в черноморской акватории из-за разлива мазута в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Спасатели Инцидент в Керченском проливе МЧС РФ Крым Нефть Крушение танкеров в Керченском проливе
02 января 2025, 23:19
Мужчину насмерть придавило КамАЗом на севере Москвы
РИА «Новости»
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КамАЗ придавил мужчину, когда тот занимался его ремонтом на севере Москвы. Предварительно, пострадавший скончался, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о происшествии поступила дежурному в 22:13. На территории металлобазы, расположенной на Дубнинской улице, мужчина занимался ремонтом грузового автомобиля.

В какой–то момент КамАЗ начал катиться вперед, человек оказался под ним. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее грузовик задавил пешехода на севере Москвы. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Спасатели Грузовики Мужчины Москва
02 января 2025, 20:28
Девочка сильно обожгла лицо в театре Надежды Бабкиной
РИА «Новости»
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В Москве 10-летний ребенок получил сильные ожоги на представлении в театре Надежды Бабкиной «Русская песня». Искры от пиротехники осыпали лицо девочки в первом ряду. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Новогодний спектакль прошел в здании на Олимпийском проспекте. По сценарию на елке зажглась пиротехника. Однако искры разлетелись дальше, чем задумали организаторы, и обожгли лицо 10-летней зрительницы в первом ряду. Скорая помощь увезла девочку в больницу.

МЧС предупредило об опасности пиротехники. Несмотря на это, россияне продолжили их запускать и получать увечья.

Так, житель Дагестана лишился кисти руки из-за петарды, а в Свердловской области семья из трех человек сожгла салютом городскую елку.

В Подольске мужчина запустил опасный фейерверк дважды, едва не уничтожив жилой дом и припаркованную машину.

Дети Театры Медицина Надежда Бабкина
02 января 2025, 19:20
Москвичку нашли мертвой в квартире перед Новым годом
РИА «Новости»
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Семья из Рязанской области приехала в Москву на Новый год и обнаружила свою тетю мертвой. Об этом сообщили в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Родственники не смогли связаться с 55-летней женщиной, которая жила в одной из квартир в многоэтажке на Чусовской улице. Она не открывала дверь и не отвечала на звонки. Семья решила обратиться за помощью к спасателям.

Специалисты установили трехколенную лестницу и поднялись к балконным окнам, чтобы провести разведку. Через стекло они увидели хозяйку квартиры без движения в кровати. Когда спасатели попали в комнату через балкон, выяснилось, что женщина умерла.

Ранее на съемной квартире в Москве обнаружили тело жительницы Луганска. Женщина приехала в столицу на заработки и перестала выходить на связь с дочерью.

Спасатели Женщины Новый год Москва Квартиры
02 января 2025, 18:51
У попавшего в ДТП автобуса с россиянами в Таиланде отказали тормоза
Global Look Press
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Перевозивший российских туристов автобус попал в аварию на контрольно-пропускном пункте на въезде в Паттайю из-за отказа тормозов. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщило издание Daily News.

Представители ведомства уточнили, что это основная версия причины аварии. Если она подтвердится, то вину возложат на водителя, который не проверил работу системы перед выездом.

Журналисты ознакомились с записями камер наблюдения, из которых следует, что автобус ехал на большой скорости и перестроился с третьей полосы на вторую, где наехал на резиновый конус, установленный для ограничения движения.

Водитель не справился с управлением, транспортное средство протаранило внедорожник Toyota Fortuner, после чего врезалось в бетонное ограждение.

В аварии пострадали 33 человека, из которых шесть получили серьезные травмы, 27 отделались небольшими царапинами. Всех пассажиров из автобуса срочно эвакуировали, потому что произошел разлив топлива и появился риск взрыва. Тяжелораненых забрали в больницы прибывшие на место бригады скорой помощи.

Одна из находившихся на месте туристок в комментарии 360.ru заявила, что автобусный тур организовала компания ANEX TOUR. Она подчеркнула, что в аварии никто не погиб.

Туризм ДТП Россия Таиланд Автобусы Полиция

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