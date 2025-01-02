Ликвидацию разлива нефтепродуктов в Крыму завершили

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Новые участки, загрязненные нефтепродуктами, обнаружили в Керчи и Ленинском районе. В их очистке участвовали сотрудники МЧС и волонтеры.

«Очистили более четырех километров берега. Собрали и вывезли более двух тонн загрязненного песка и грунта», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, специалисты за сутки обследовали 214 километров береговой линии.

Всего с начала работ осмотрели 1803 километров береговой линии, очистили более 48,5 километра побережья, собрали и вывезли 229 тонн загрязненного грунта. Помимо этого, благодаря усилиям спасателей и волонтеров смогли спасти 168 птиц.

В конце декабря 2024 года Росрыболовство сообщило о гибели 21 дельфина в черноморской акватории из-за разлива мазута в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.