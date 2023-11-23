Лихач прокатил полицейского на капоте во время побега в Уфе

По данным ведомства, днем, 23 ноября, полицейские заметили на улице Сунь Ятсена двух мужчин, ищущих что-то в снегу.

После этого один из них попытался скрыться на автомобиле. Участковый попытался остановить машину, схватившись за водительскую дверь, и не отпускал ее, даже когда водитель прибавил скорость.

Экипаж сотрудников полиции перекрыл проезжую часть и не дал злоумышленникам уйти. Ими оказались ранее судимые 31 и 39-летние жители Уфы. Теперь их ждет новое разбирательство.

Ранее 15-летний подросток сбил двух полицейских в Екатеринбурге. Подросток катался по городу на «копейке» без водительских прав. В какой-то момент его заметили полицейские. Несовершеннолетний решил скрыться, но не справился с управлением.