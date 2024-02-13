Лифты отключились в башне «Федерация» в Москве

В выигрыше от ситуации остались разве что местные кофейни, которым происшествие принесло неплохую выручку.

Ранее лифт с человеком упал в жилом доме на юго-востоке Москвы. Находившуюся в кабине девушку удалось спасти.

По информации издания, рабочие задели проводку в магазине «Азбука Вкуса» на первом этаже. В результате этого сработала пожарная сигнализация, которая и заблокировала движение лифтов.

Подняться по лестнице в здании, которое достигает в высоту почти в 100 этажей, практически невозможно, поэтому все ждут, когда проблему решат. У лифтов огромные очереди. Многие остались на верхних этажах и не могут спуститься вниз, так как пожарная лестница закрыта.