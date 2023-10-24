Лифт зажал женщину между этажами в Нижнем Тагиле

В понедельник, 23 октября, региональное управление СК инициировало проверку из-за неисправного лифта на улице Удовенко в Нижнем Тагиле.

Два дня назад подъемный механизм чуть не убил молодую мать и ее ребенка. Женщина закатила внутрь коляску и начала заходить, когда лифт с открытыми дверями неожиданно поехал вверх. В результате женщину зажало между двумя этажами - ноги были уже на втором этаже, а верхняя часть туловища - на первом. В таком положении вниз головой пострадавшая провисела более получаса. Коляска с младенцем в кабине лифта тоже перевернулась.

В результате женщина получила множественные травмы - переломы, вывихи и разрывы связок. Ее госпитализировали. Ребенок не пострадал.

По словам местных жителей, лифт неисправен уже несколько лет, но управляющая компания не торопится менять его или ремонтировать.

За октябрь это уже третий инцидент с неисправным лифтом в России. 9 октября стеклянный лифт с тремя пассажирами внутри упал в торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре. На следующий день лифт с пациентами рухнул с четвертого этажа в пермской больнице Архангела Михаила.