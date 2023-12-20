20 декабря 2023, 00:09

Лифт с пассажирской пролетел семь этажей в Казани

РИА «Новости»
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Лифт с пассажиркой сорвался с восьмого этажа на улице Спартаковской в Казани. Пролетев семь этажей вниз, кабина остановилась между первым и вторым этажами. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Республике Татарстан в своем Telegram-канале.

Девушку из застрявшей кабины вызволили прибывшие на место пожарные. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они вскрыли двери лифта, извлекли пассажирку и передали ее врачам. По оценке медиков, девушка 2001 года рождения не пострадала.

Ранее женщина с трехлетним ребенком провалились в шахту лифта на Юго-Западе Москвы. По информации источника «360» в оперативных службах, они сильно не пострадали. После падения женщина с ребенком были в сознании и смогли самостоятельно выбраться из шахты. Специальные службы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Спасатели Казань МЧС РФ
20 декабря 2023, 00:18
Российская школьница упала в яму на морозе и не смогла выбраться
Википедия
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Случайные прохожие спасли новосибирскую школьницу, провалившуюся в яму на пустыре. Девочка не смогла выбраться самостоятельно и провела в ловушке на 20-градусном морозе более двух часов. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

В посте уточнили, что яма находится на пустыре жилого комплекса «Матрешкин двор». На этом участке местные жители обычно выгуливают собак.

«Девочку увезли на скорой. Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», - говорится в сообщении.

В комментариях очевидцы сообщили, что ребенок провел на морозе около двух часов, пока на помощь ей не пришли прохожие. Пользователи отметили, что врачи уже передали ребенка родителям.

Сам пустырь местные жители раскритиковали за отсутствие освещения, но из-за того, что других мест для выгула домашних животных там нет, людям приходится ходить туда.

После того, как история девочки разошлась по СМИ областная прокуратура начала проверку. В пресс-службе ведомств уточнили, что яма появилась около дома на улице Петухова в Южно-Чемском жилмассиве.

«Предварительно установлено что 18 декабря 2023 года несовершеннолетняя упала в яму по улице Петухова, из которой не смогла выбраться самостоятельно», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что намерены установить откуда на пустыре появилась яма и кто отвечает за содержание придомовой территории. При наличии оснований правоохранители пообещали принять меры.

Дети Прокуратура РФ Врачи
19 декабря 2023, 23:08
Власти Краснодара назвали причину громкого взрыва над городом
РИА «Новости»
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Власти Краснодара прокомментировали историю с громким взрывом, который услышали жители краевой столицы этим вечером. По их данным, это произошло после полета самолета в этом районе. Об этом сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления города Краснодара.

«Причина - преодоление самолетом звукового барьера», - уточнили в центре.

По данным властей, никакой информации о взрывах и разрушениях не поступало. Жителей попросили доверять только официальным источникам информации.

Кубанские паблики сообщали, что жители Краснодара вечером начали массово писать в социальных сетях о мощном звуке взрыва, от которого вибрировали оконные рамы и срабатывали автомобильные сигнализации.

Ранее взрывы прогремели в украинских городах Черноморске и Одессе. В регионе объявили воздушную тревогу.

Краснодар Взрывы Самолеты
19 декабря 2023, 21:42
Взрывы прогремели в Черноморске и Одессе на Украине
Unsplash
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Взрывы прогремели в украинских городах Черноморске и Одессе. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о взрывах пока не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики также сообщили, что в Черноморске работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее звук взрыва раздался в городе Кременчуге Полтавской области Украины, воздушную тревогу в регионе на тот момент не объявляли.

Также серия взрывов прогремела в ночь на 17 декабря в нескольких городах Украины: Кировограде (украинское название - Кропивницкий), Одессе и в подконтрольном Украине Херсоне. В последнем городе, как сообщали местные паблики, начался пожар. Сирены тревоги звучали также в Черкасской и Николаевской областях, подконтрольном Украине Запорожье. В Одессе людей просили спрятаться в укрытиях.

Одесса Взрывы Украина
19 декабря 2023, 19:16
Грунт провалился на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Большой провал грунта образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, площадь провала составила порядка четырех квадратных метров, а его глубина - 1,3 метра.

На данный момент место происшествия огородили. Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

В начале ноября автобус провалился колесом под асфальт на юго-востоке Москвы. Причина провалов на дорогах Москвы - особенности грунта.

Большой провал грунта образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости ».

Москва 2023

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