Лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в Набережных Челнах

По данным канала, ЧП произошло в 18-этажном доме на улице Абсалямова. Люди в кабине лифта не пострадали - хотя и серьезно перепугались.

Жильцы дома сообщили, что этот лифт постоянно ломается, но в управляющей компании на их жалобы не реагируют. Telegram-канал привел видео, в котором рабочий-лифтер, выходя из кабины, несколько раз перекрестил механизм.

В мае лифт с 12-летним мальчиком рухнул с 20 этажа в Санкт-Петербурге. Кабина остановилась только на первом этаже. Ребенок в лифте не растерялся и сел на корточки. После резкой остановки он смог самостоятельно выбраться из кабины. В результате ЧП мальчик не пострадал.