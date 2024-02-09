09 февраля 2024, 20:44

Лифт с человеком упал в жилом доме в Москве

РИА «Новости»
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Лифт, внутри которого находился один человек, упал в многоэтажке в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла в доме № 38/20 на Краснодарской улице Юго-Восточного административного округа столицы. На место случившегося прибыли спасатели. Причины случившегося не уточнялись.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в лифте находилась девушка. Ее удалось спасти. Госпитализация женщине не потребовалась. По уточненной информации, лифт сорвался в межэтажный пролет, после чего остановился.

Подобное происшествие случилось в Уфе на Революционной улице. Кабина лифта с пассажирами рухнула вниз в одном из жилых домов. В результате никто не пострадал, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.

Спасатели Москва
09 февраля 2024, 20:08
«Жалуется на головную боль». Мать сбитого курьером в Красногорске мальчика — о сыне
РИА «Новости»
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В Красногорске курьер на электровелосипеде сбил мальчика. Мама пострадавшего Анна рассказала «360» о самочувствии сына после ДТП.

«Голова болит. Сейчас должна приехать скорая помощь, осмотреть его, потому что жалуется на головную боль», - уточнила женщина.

Она пояснила, что сын возвращался из школы в 13:00, шел по тротуару, и около подъезда его сбил доставщик на электровелосипеде. В момент наезда ребенок ударился головой.

Мать сразу же приехала к сыну, видимых повреждений она не увидела, был только сильный испуг. Однако позже школьник пожаловался на головокружение и головную боль.

Сейчас мальчик находится дома со старшей сестрой без взрослых. Должен прийти представитель ПДН, чтобы в его присутствии скорая осмотрела ребенка, добавила Анна.

Она также рассказала, что доставщик после произошедшего скрылся с места.

«Голубая надпись была на коробке и голубая одежда - все, что ребенок запомнил», - заключила женщина.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка. Установление обстоятельств дела взяла на контроль прокуратура Московской области.

Красногорск ДТП Курьеры
09 февраля 2024, 19:26
Спасавшая собаку студентка погибла под колесами электрички в Москве
РИА «Новости»
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На станции «Ростокино» в Москве 23-летняя студентка железнодорожного института попала под колеса электрички. От полученных травм она скончалась на месте, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, девушка и ее супруг гуляли с собакой возле железнодорожных путей на станции «Ростокино».

В один момент пес, сорвавшись с поводка, помчался прямиком на рельсы. Хозяйка кинулась его спасать и попала под поезд. В результате погибли и девушка, и собака.

МК уточнил, что студентка приехала в столицу из Омска. До этого она обучалась в академии МВД. Ее муж служит в правоохранительных органах. В Москве ее зачислили в институт инженеров транспорта.

Молодоженов хорошо знали в их родном городе. Они забирали с улиц бездомных собак и выхаживали. Видео о том, как они приютили брошенного далматинца, стало в Сети популярным.

Похожий случай произошел в конце января прошлого года. Мужчина погиб под колесами электропоезда на станции «Ростокино» в Москве.

Поезда Москва
09 февраля 2024, 19:20
Пожар в здании хлебозавода «Амур» в Москве локализовали
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В нежилом здании на Амурской улице в Москве случился пожар. По данным источника «360», загорелся хлебокомбинат «Амур». Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение.

Источник «360» уточнил, что в здании загорелось оборудование и продукция, которая хранилась на паллетах. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что взяли на контроль установление причин и обстоятельств на Амурской улице.

О пожаре на востоке Москвы стало известно около часа назад. По информации источника «360», в экстренные службы сообщили об угрозе взрыва , а в загоревшемся здании могли быть газовые баллоны. Местные жители видели пламя, вырывающееся из окон на втором этаже здания.

Пожары МЧС РФ
09 февраля 2024, 18:57
Юриста из Москвы оштрафовали за троллинг оппонента
РИА «Новости»
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Московский Арбитражный суд наложил штраф на юриста одной из сторон за недопустимые оскорбительные выражения в отношении противоположной стороны. Две вышестоящие инстанции поддержали этот вердикт, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные судебные акты.

Прецедент произошел во время рассмотрения дела о банкротстве страховой компании «Спасские ворота - М». Агентство по страхованию вкладов требовало взыскать убытки у бывшего руководства должника.

В письменном отзыве на доводы АСВ адвокат ответчика использовал выражения, которые оценили как неуважительные. Например, он написал, что составившие претензию молодые юристы не обладают достаточной квалификацией и способны только искать информацию в интернете.

АСВ обратилось в суд с просьбой оштрафовать адвоката на основании того, что его высказывания противоречат правилам Арбитражного процессуального кодекса и не соответствуют Кодексу адвокатской этики.

Суд первой инстанции отметил право представителей участников дела обосновывать свои позиции с использованием различных риторических средств, однако подчеркнул, что формулировки, уничижающие честь противоположной стороны, и создание конфликтной обстановки недопустимы.

Юриста признали виновным в неуважительном поведении по отношению к арбитражному суду и его участникам и оштрафовали на две тысячи рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли решение обоснованным.

Произошедшее может стать прецедентом, формирующим новую практику, поскольку раньше для проявления неуважения к суду требовалось использовать грубую лексику или оскорбить судью.

Ранее москвич через суд потребовал у Apple 231 тысячу рублей за недоставленный iPhone. Он выиграл дело, но компенсацию присудили в значительно меньшем размере.

Штрафы Суд Адвокаты Москва

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