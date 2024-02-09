Лифт с человеком упал в жилом доме в Москве

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В Красногорске курьер на электровелосипеде сбил мальчика. Мама пострадавшего Анна рассказала «360» о самочувствии сына после ДТП.

«Голова болит. Сейчас должна приехать скорая помощь, осмотреть его, потому что жалуется на головную боль», - уточнила женщина.

Она пояснила, что сын возвращался из школы в 13:00, шел по тротуару, и около подъезда его сбил доставщик на электровелосипеде. В момент наезда ребенок ударился головой.

Мать сразу же приехала к сыну, видимых повреждений она не увидела, был только сильный испуг. Однако позже школьник пожаловался на головокружение и головную боль.

Сейчас мальчик находится дома со старшей сестрой без взрослых. Должен прийти представитель ПДН, чтобы в его присутствии скорая осмотрела ребенка, добавила Анна.

Она также рассказала, что доставщик после произошедшего скрылся с места.

«Голубая надпись была на коробке и голубая одежда - все, что ребенок запомнил», - заключила женщина.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка. Установление обстоятельств дела взяла на контроль прокуратура Московской области.