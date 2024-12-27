27 декабря 2024, 14:44

Лифт с 2 девушками рухнул на станции МЦД «Новогиреево»

Unsplash
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Лифт рухнул со второго этажа на платформе МЦД «Новогиреево» в Москве. Два человека пострадали, сообщил источник 360.ru.

В лифте находились женщины 28 и 39 лет, первая девушка - инвалид с ДЦП. Пострадавших осмотрели врачи. Одна женщина получила травму живота.

«Возможно, перелом таза», - сообщил источник.

Женщина с ДЦП повредила ногу.

В начале декабря в Челябинске железная стена лифта обрушилась в жилом доме в момент, когда в кабине находились мама с дочкой. Пассажирки не пострадали, но заработали испуг. После случившегося обнаружили вандальский след: неизвестные выломали алюминиевые элементы внутренней отделки лифта.

МЦД Москва
27 декабря 2024, 12:39
«Будем собирать еще очень долго». Волонтер — об уборке мазута на Кубани
Global Look Press
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На побережье в Анапе продолжается уборка загрязненного мазутом песка. Его вывозят на специально подготовленные площадки, рассказал 360.ru волонтер Александр Величко.

«Находимся на базе отдыха „Динамо“. <…> Мы, волонтеры, собираем „тяжелый“ мазут, который выносит со дна моря, из ям. Основная его часть уже опустилась на дно. „Легкий“ был выкинут на побережье», - объяснил волонтер.

По его словам, с введением ЧС федерального значения ситуация кардинально изменилась.

«Появилась специализированная техника - я говорю о технике МЧС. Координация абсолютно на другом уровне. То есть на поле зашел профессионал, это сразу видно. Происходит мониторинг побережья, обследуют с помощью дронов. Актуальную информацию выкладывают в штабы, которые находятся по секторам, поделенным на побережье», - рассказал Величко.

Он добавил, что людей хватает, но «можно было бы еще».

«Потому что сейчас мазут рассредоточился по береговой линии. Он не такой уж сконцентрированный, и приходится проходить большие территории, чтобы собрать его на побережье. Также актуальна, как и с первого дня, уборка вручную», - отметил Величко.

Пока сложно сказать, когда закончится полная ликвидация последствий крушения танкеров.

«Это очень сложный вопрос. Мне его задают каждый день, каждый день я на него отвечаю. Абсолютно нельзя сейчас ничего сказать. Я могу рассказать о конкретном участке. Я думаю, что мы будем собирать его еще очень долго, потому что основной выброс начнется, когда вода прогреется, когда мазут начнет всплывать», - заключил волонтер.

Компания «Деловые линии» предоставит 100 тонн сорбента для очистки побережья Черного моря от нефтепродуктов.

Волонтеры Крушение танкеров в Керченском проливе
27 декабря 2024, 12:32
На полигоне под Петербургом сожгли 300 кг наркотиков на 120 млн рублей
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Сотрудники ФСБ сожгли на полигоне в Ленинградской области более 300 килограммов наркотиков и оборудования для их изготовления. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Все уничтоженное проходило по уголовным делам как вещественные доказательства. Суд вынес по этим делам обвинительные приговоры.

Уничтожение контролировали представители комитетов по здравоохранению и природопользованию правительства Санкт-Петербурга.

Общая стоимость сожженного товара превысила 120 миллионов рублей. ФСБ опубликовала также видео с полигона.

Ранее в Челябинске задержали двух участников организованной преступной группировки, хранивших в тайнике 42 килограмма мефедрона. Их отправили в следственный изолятор и возбудили против них уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Наркотики Санкт-Петербург Суд Здравоохранение Ленинградская область ФСБ Полигоны
27 декабря 2024, 10:39
Экипаж Ursa Major спасли моряки с испанского судна Salvamar Drago
Соцсети
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Экипаж тонущего в Средиземном море российского судна Ursa Major спасли моряки с испанского корабля Salvamar Drago. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».

Сухогруз тонул в водах между Испанией и Алжиром, к месту крушения подошли два испанских судна. Корабль Salvamar Drago приблизился к шлюпке с эвакуировавшимися моряками и забрал их на борт.

«Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку», - отметили в пресс-службе.

Спасенных членов экипажа поместили в городскую больницу. В «Оборонлогистике» уточнили, что рядом с местом ЧП был и корабль Oslo Carrier 3 с норвежским флагом, но он отказался принимать моряков на борт, когда к нему подошла шлюпка.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал «не прощать» Норвегию за отказ принять на борт российских моряков. Когда к норвежскому кораблю подошла шлюпка, моряки сослались на некий запрет и не стали спасать экипаж.

Испания Крушение российского сухогруза Ursa Major
27 декабря 2024, 10:05
Росавиация опровергла сообщения об ограничении работы аэропорта Самары
Unsplash
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Аэропорт Самары работает в штатном режиме, никаких ограничений на его работу не вводили. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он опроверг появившуюся информацию о временном прекращении приема и отправки авиарейсов в Самаре.

«Ряд медиа распространяют некорректную информацию о якобы введенных ограничениях на работу этой воздушной гавани», - подчеркнул Кореняко.

Он призвал доверять официальным источникам информации.

Ранее ограничения вводили в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда. В Екатеринбурге из-за угрозы атаки беспилотников задержались несколько рейсов. Службы аэропортов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В ночь на 27 декабря российские военные сбили 13 дронов над регионами. Беспилотники засекли в Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Астраханской областях.

Авиация Самолеты

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